Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Budapest, Hungaria, untuk membahas solusi mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Trump mengungkapkan bahwa percakapan telepon yang "produktif" dengan Putin telah membuka jalan bagi pertemuan tatap muka tersebut. Tujuan utama dari pertemuan di Budapest adalah untuk mencari cara mengakhiri apa yang disebut Trump sebagai "perang yang memalukan" antara Rusia dan Ukraina.

"Kami telah membuat kemajuan besar dalam panggilan telepon kemarin dan sepakat untuk bertemu di Budapest," ujar Trump melalui akun media sosialnya, seperti dikutip internationalmedia.co.id, Jumat (16/10/2025). Meski demikian, tanggal pasti pertemuan tersebut belum diumumkan secara resmi.

Pengumuman ini muncul sehari sebelum pertemuan yang dijadwalkan antara Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di mana Zelensky diperkirakan akan melobi untuk pengadaan rudal Tomahawk. Trump menekankan bahwa percakapan dengan Putin berlangsung "panjang" dan berjanji akan memberikan laporan lebih lanjut mengenai isinya setelah berkoordinasi dengan pihak Rusia.

