Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat pernyataan kontroversial dengan menyebut Presiden Kolombia, Gustavo Petro, sebagai seorang "gembong narkoba". Tuduhan keras ini dilontarkan Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social, dan mengancam akan menghentikan "pembayaran dan subsidi skala besar" AS untuk Kolombia.

Trump Murka: Sebut Presiden Kolombia Gembong Narkoba!

Trump menuding kepemimpinan Kolombia gagal dalam pengendalian narkoba. Ia menuding Petro mendorong produksi narkoba secara besar-besaran yang berujung pada kematian dan kehancuran di AS.

"Petro … adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran," kata Trump.

Tidak hanya itu, Trump juga mengecam bantuan AS untuk Kolombia sebagai sebuah penipuan. Ia dengan tegas menyatakan penghentian segala bentuk pembayaran dan subsidi kepada negara tersebut. Namun, detail spesifik mengenai bentuk bantuan yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut.

Menanggapi tuduhan tersebut, Petro menyatakan bahwa Trump telah "dibodohi" oleh para penasihatnya. Ia menyayangkan pernyataan Trump yang dianggapnya tidak berdasar.

Ketegangan antara Washington dan Bogota memang meningkat sejak Trump kembali menjabat. Sebelumnya, visa Petro juga dicabut oleh otoritas AS setelah ia terlibat dalam unjuk rasa pro-Palestina di New York.

Sebelumnya, Petro berjanji untuk menertibkan wilayah penghasil koka di Kolombia dengan intervensi sosial dan militer. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil signifikan. Pada bulan September lalu, AS memasukkan Kolombia ke dalam daftar negara yang dianggap gagal dalam menegakkan perjanjian antinarkotika.