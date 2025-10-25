Internationalmedia.co.id – Berikut adalah rangkuman berita internasional terpopuler hari ini, Sabtu (25/10/2025), yang mencakup berbagai peristiwa penting dari berbagai belahan dunia.

Kejutan Dunia! Apa yang Membuat Trump Kirim Kapal Induk ke Amerika Latin?

Ketegangan meningkat! Presiden AS, Donald Trump, mengambil langkah berani dengan mengirimkan kapal induk USS Gerald R Ford ke perairan Amerika Latin. Langkah ini meningkatkan kehadiran militer AS di Karibia di tengah perseteruan dengan Venezuela dan Kolombia terkait operasi antinarkotika. Apa sebenarnya yang terjadi?

Kabar Duka dari Thailand! Raja Umumkan Masa Berkabung, Ada Apa?

Kerajaan Thailand berduka. Ibu Suri Sirikit, ibunda Raja Maha Vajiralongkorn, meninggal dunia pada usia 93 tahun. Raja menetapkan masa berkabung selama satu tahun bagi seluruh anggota keluarga kerajaan dan pejabat istana. Simak selengkapnya.

Mencekam! AS Kembali Beraksi di Laut Karibia, Siapa Jadi Korban?

Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang diduga terkait dengan penyelundupan narkoba di Laut Karibia. Menteri Pertahanan AS mengumumkan enam orang tewas dalam operasi tersebut. Siapa sebenarnya target AS kali ini?

Gaza dalam Kendali Baru? Hamas Setuju Lakukan Hal Mengejutkan Ini

Sebuah kesepakatan penting tercapai di antara faksi-faksi politik Palestina, termasuk Hamas. Mereka sepakat untuk menyerahkan pengelolaan Jalur Gaza kepada komite teknokrat independen pasca-perang. Apa dampaknya bagi masa depan Gaza?

PBB Dikritik Habis-habisan! Ada Apa dengan Genosida di Gaza?

Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, melontarkan kritik pedas terhadap PBB dan lembaga multilateral lainnya. Ia menilai mereka "tidak lagi berfungsi" dan gagal melindungi korban perang di Gaza. Mengapa Lula da Silva begitu kecewa?