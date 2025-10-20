Internationalmedia.co.id – Australia mengecam tindakan berbahaya dan tidak profesional yang dilakukan oleh jet tempur China terhadap pesawat pengintai Australia di atas Laut China Selatan. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan antara kedua negara di wilayah yang disengketakan.

Manuver Maut di Laut China Selatan: Australia Murka, China Jatuhkan Suar Dekat Pesawat Pengintai!

Canberra berang setelah jet tempur China melakukan manuver berbahaya di dekat pesawat pengintai Poseidon milik Australia yang tengah berpatroli rutin di Laut China Selatan pada Minggu (19/10). Menurut Departemen Pertahanan Australia, jet tempur China tersebut melepaskan suar dalam jarak yang sangat dekat dengan pesawat Australia, tindakan yang dinilai membahayakan keselamatan awak pesawat.

Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menyatakan bahwa insiden ini "tidak aman dan tidak profesional". Pemerintah Australia telah menyampaikan protes keras kepada diplomat China di Canberra dan Beijing. Marles menegaskan bahwa Australia akan terus melakukan latihan kebebasan navigasi di kawasan tersebut, meskipun ada insiden ini.

Insiden ini bukan yang pertama kali terjadi. Tahun lalu, jet tempur China juga menjatuhkan suar di jalur penerbangan helikopter Seahawk Australia di wilayah udara internasional. Pada tahun 2023, kapal perusak China dituduh menggunakan sonar terhadap penyelam angkatan laut Australia di lepas pantai Jepang, menyebabkan cedera ringan.

China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, klaim yang ditolak oleh putusan pengadilan internasional pada tahun 2016. Tindakan provokatif China ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan dan memicu kekhawatiran akan potensi konflik.