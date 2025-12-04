Internasionalmedia.co.id – Dunia digemparkan oleh berbagai peristiwa penting. Mulai dari komentar pedas Donald Trump terhadap Somalia hingga potensi perang besar di Eropa, inilah rangkuman berita internasional yang paling banyak dibaca hari ini.

Trump Gerutu, Somalia Meradang?

Komentar pedas mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Somalia memicu reaksi beragam di kalangan warga Somalia. Trump, dalam sebuah rapat kabinet, menuduh migran Somalia tidak tahu berterima kasih dan menyebut negara mereka "busuk". Pernyataan ini menuai kecaman dan kekecewaan dari berbagai pihak.

Mahathir Seret Anwar ke Ranah Hukum, Ada Apa dengan Perjanjian AS?

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengambil langkah mengejutkan dengan melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke polisi. Laporan ini terkait dengan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaysia dan Amerika Serikat. Mahathir mengklaim bahwa Anwar tidak memiliki mandat penuh dari badan-badan yang mewakili Federasi Malaysia dalam mengambil tindakan tersebut.

Eropa di Ambang Perang? Survei Ungkap Kekhawatiran Mencekam

Sebuah survei terbaru menunjukkan bahwa mayoritas warga di sembilan negara Uni Eropa merasa sangat mungkin terjadi perang antara negara-negara anggota blok tersebut dan Rusia. Kekhawatiran ini muncul di tengah konflik yang berkecamuk di Ukraina dan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat.

Putin Ultimatum Ukraina, Donbas Jadi Milik Rusia?

Presiden Rusia, Vladimir Putin, menegaskan tekadnya untuk menguasai penuh wilayah Donbas di Ukraina. Putin memberikan ultimatum kepada pasukan Ukraina untuk mundur dari wilayah tersebut, atau Rusia akan merebutnya dengan kekuatan senjata. Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana dan meningkatkan risiko eskalasi konflik.

Xi Jinping Ulurkan Tangan, Bantuan Rp 1,6 Triliun untuk Palestina

Presiden China, Xi Jinping, mengumumkan bahwa pemerintahnya akan memberikan bantuan sebesar US$100 juta (sekitar Rp 1,6 triliun) kepada Palestina. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung upaya pembangunan kembali. Xi juga menyerukan peningkatan kepercayaan politik dengan Prancis, menunjukkan dukungan bersama dan kemandirian masing-masing pihak.