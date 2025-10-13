Indonesia Dipuji Trump: Kekuatan Baru di Panggung Dunia?

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan pujian setinggi langit kepada Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian Gaza yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir. Pujian ini sontak memicu spekulasi tentang peran Indonesia yang semakin signifikan di kancah global.

Trump secara terbuka mengakui kebesaran dan kekuatan Indonesia, serta perkembangannya yang pesat. "Indonesia, kita sudah bahas, dan saya hanya ingin mengatakan bahwa itu negara besar, negara yang kuat, yang berkembang luar biasa," ungkap Trump usai KTT, seperti dilansir kanal YouTube Times News.

Kehadiran Prabowo dalam KTT tersebut, khususnya dalam momen penandatanganan kesepakatan damai Gaza, juga menjadi sorotan positif bagi Trump. Ia menyatakan kegembiraannya atas partisipasi aktif Indonesia dalam upaya perdamaian ini.

Prabowo sendiri turut menyaksikan penandatanganan dokumen bersejarah tersebut, bersama dengan para pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Dokumen tersebut mengatur berbagai regulasi komprehensif terkait gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Trump mengklaim bahwa gencatan senjata yang disepakati berjalan dengan baik. Pujian Trump ini tentu menjadi angin segar bagi Indonesia dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain penting dalam percaturan politik internasional. Apakah ini pertanda era baru bagi Indonesia di panggung dunia?