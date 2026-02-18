Horor Kuantan Ayah Diduga Habisi Keluarga Sendiri

Sebuah tragedi mengerikan mengguncang Kuantan, Malaysia, ketika lima anggota keluarga ditemukan tak bernyawa di kediaman mereka di Lorong Cerating Damai. Dua balita yang tak berdosa turut menjadi korban dalam insiden memilukan ini, memicu penyelidikan intensif dari pihak kepolisian setempat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa tragis ini terungkap pada Selasa pagi, 17 Februari 2026.

Kepala Kepolisian Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman, mengonfirmasi bahwa korban terdiri dari dua balita perempuan berusia tiga dan empat tahun, orang tua mereka yang masing-masing berusia 32 dan 28 tahun, serta nenek mereka yang berusia 55 tahun. Insiden memilukan ini pertama kali diketahui sekitar pukul 07.00 pagi waktu setempat, setelah adik laki-laki tersangka yang berusia 15 tahun menemukan jenazah dan segera meminta bantuan.

Investigasi awal oleh internationalmedia.co.id menunjukkan dugaan kuat bahwa pria berusia 32 tahun, yang merupakan kepala keluarga, diduga telah menyerang istri, ibu mertua, dan kedua putrinya menggunakan senjata tajam, kemungkinan besar pisau. Setelah melancarkan serangan brutal tersebut, pria itu diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Yahaya Othman menambahkan, jenazah suami, istri, dan anak-anak mereka ditemukan di sebuah kamar tidur, sementara jenazah sang nenek tergeletak di dapur. Beberapa korban terlihat mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Latar belakang pelaku juga menjadi sorotan. Polisi mengungkapkan bahwa pria tersebut baru kembali ke rumah keluarganya sekitar sebulan yang lalu setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Selangor. Ia diketahui baru memulai pekerjaan baru di Kuantan seminggu sebelum tragedi ini terjadi. Hingga kini, motif pasti di balik aksi keji ini belum dapat dipastikan. Petugas forensik masih terus melakukan pemeriksaan menyeluruh di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti-bukti krusial. Penyelidikan oleh internationalmedia.co.id masih berlangsung intensif untuk mengungkap seluruh fakta di balik kasus yang menggemparkan ini.