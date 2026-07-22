Penerus Bangsa Resmi Dilantik

Internationalmedia.co.id – News – Sebanyak 1.177 perwira remaja TNI dan Polri secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah upacara khidmat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu pagi, 22 Juli 2026. Momen Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Pelantikan Perwira Polri Tahun 2026 ini menandai dimulainya babak baru pengabdian bagi ribuan putra-putri terbaik bangsa.

Para perwira muda yang dilantik berasal dari berbagai matra dan kepolisian. Rinciannya meliputi 512 lulusan Akademi Militer (Akmil), 229 Akademi Angkatan Laut (AAL), 154 Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 282 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol). Khusus bagi Akademi Kepolisian, pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena 282 taruna resmi menyandang pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda), siap meneruskan jejak senior mereka, termasuk alumni Akpol angkatan 2000 Batalyon Sanika Satyawada yang kini telah menempati berbagai posisi strategis di lingkungan Polri.

Upacara sakral ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting negara, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, para Kepala Staf Angkatan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, serta para pejabat negara, atase pertahanan dan kepolisian negara sahabat, dan tentu saja, keluarga besar para perwira yang dilantik.

Aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan acara kenegaraan ini. Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, menjelaskan bahwa pengamanan terpadu telah dilaksanakan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya, TNI, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dan instansi terkait lainnya. "Alhamdulillah seluruh rangkaian Upacara Prasetya Perwira TNI dan Pelantikan Perwira Polri Tahun 2026 berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan situasi tetap kondusif," ujar Reynold. Ia menambahkan, keberhasilan pengamanan ini merupakan hasil sinergi seluruh personel yang bertugas di lapangan. Reynold juga menyampaikan selamat kepada para perwira yang telah dilantik, berharap mereka menjadi profesional, berintegritas, mengutamakan kepentingan rakyat, serta mampu menjaga persatuan dan keamanan bangsa sesuai amanat Presiden Republik Indonesia.

Dalam amanatnya yang penuh makna, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelantikan ini jauh melampaui sekadar seremoni. Ini adalah awal dari sebuah pengabdian tulus kepada bangsa dan negara. "Saudara-saudara telah bersumpah untuk, bila perlu, memberi jiwa dan ragamu untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," tegas Presiden di hadapan para perwira remaja di halaman Istana Merdeka.

Beliau menekankan bahwa pangkat yang disandang para perwira bukan hanya sebuah kehormatan, melainkan amanah dan kepercayaan besar dari rakyat. "Mulai hari ini, Saudara bukan lagi milik diri sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya Saudara bukan milik keluarga lagi, Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara," ucap Prabowo. Ia mengingatkan bahwa para perwira muda ini adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, serta meneruskan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Momen pelantikan ini menjadi pengingat akan komitmen luhur para perwira muda untuk mengabdi tanpa batas, menjaga kedaulatan, serta mewujudkan keamanan dan persatuan Indonesia di masa depan.