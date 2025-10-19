Gencatan Senjata Kembali Disepakati, Akhir dari Konflik Pakistan-Taliban?

Internationalmedia.co.id – Setelah beberapa pekan terlibat dalam bentrokan bersenjata yang intens, militer Pakistan dan pasukan Taliban Afghanistan akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kesepakatan ini dicapai melalui perundingan yang difasilitasi di Doha, Qatar, dan diharapkan dapat meredakan ketegangan yang meningkat di sepanjang perbatasan kedua negara.

Konflik antara Pakistan dan Taliban memanas sejak awal Oktober, dipicu oleh serangan yang dilancarkan Taliban terhadap pasukan Pakistan di perbatasan. Taliban menuduh Pakistan melakukan serangan udara di wilayah Afghanistan, yang memicu serangkaian bentrokan yang menyebabkan jatuhnya korban sipil.

Menurut laporan, sedikitnya 15 warga sipil tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan terbaru di distrik Spin Boldak, Afghanistan selatan. Situasi ini mendorong kedua belah pihak untuk mencari solusi damai guna menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut.

Sebelumnya, sempat ada upaya gencatan senjata selama 48 jam, namun gagal meredakan ketegangan. Pakistan bahkan dilaporkan melancarkan serangan udara ke Afghanistan, yang semakin memperburuk hubungan kedua negara.

Namun, perundingan di Doha membuahkan hasil positif. Selain menyepakati gencatan senjata segera, Pakistan dan Afghanistan juga sepakat untuk membentuk mekanisme guna mengonsolidasikan perdamaian dan stabilitas abadi. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menyatakan bahwa terorisme di Pakistan yang dilakukan dari Afghanistan akan segera dihentikan.

Kedua negara juga berencana untuk bertemu kembali di Istanbul pada 25 Oktober untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut dalam menjaga perdamaian. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menegaskan bahwa kedua negara tidak akan melakukan tindakan permusuhan satu sama lain dan tidak akan mendukung kelompok-kelompok yang melakukan serangan terhadap pemerintah masing-masing.

Meskipun kesepakatan gencatan senjata ini disambut baik, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kepercayaan antara kedua belah pihak perlu dibangun kembali, dan mekanisme yang efektif harus dibentuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Apakah gencatan senjata ini akan menjadi awal dari akhir konflik Pakistan-Taliban, atau hanya jeda sementara sebelum kekerasan kembali pecah? Waktu yang akan menjawab.