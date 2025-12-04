Close Menu
Gempa Bumi Guncang Xinjiang, China: Getaran Kuat di Perbatasan Kirgistan!

Gempa Bumi Guncang Xinjiang, China: Getaran Kuat di Perbatasan Kirgistan!

Internationalmedia.co.id – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Xinjiang, China, pada Kamis (4/12), membuat warga setempat merasakan getaran kuat. Pusat Jaringan Gempa China (CENC) melaporkan bahwa gempa ini terjadi di dekat kota Akqi, area yang berbatasan langsung dengan Kirgistan.

Menurut laporan CENC, gempa terjadi pada pukul 15.44 waktu setempat (07.44 GMT). Pusat gempa berada pada kedalaman 10 kilometer (6,2 mil). Getaran kuat ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan penduduk setempat.

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan bangunan yang signifikan. Media pemerintah setempat melaporkan bahwa transportasi, pasokan listrik, dan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak masih berfungsi normal. Pihak berwenang terus memantau situasi dan bersiap untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Informasi ini dilansir dari kantor berita AFP.

Leave A Reply