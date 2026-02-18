Gejolak Dunia Hari Ini Iran Ancam AS Filipina Memanas

Kabar terbaru dari kancah internasional menunjukkan dinamika politik dan keamanan yang memanas di berbagai belahan dunia. Dari ancaman militer di Teluk hingga manuver politik di Asia Tenggara, peristiwa-peristiwa ini mendominasi perhatian publik. Internationalmedia.co.id – News merangkum lima berita terpopuler yang menjadi sorotan pada Rabu (18/2/2026), menggambarkan kompleksitas hubungan antarnegara dan intrik domestik.

Iran Ancam Tenggelamkan Kapal Perang AS di Teluk

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa Republik Islam Iran memiliki kapabilitas untuk menenggelamkan kapal perang AS yang ditempatkan di kawasan Teluk. Ancaman ini, yang disampaikan pada Selasa (17/2), muncul di tengah peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Presiden AS Donald Trump diketahui terus meningkatkan tekanan terhadap Iran terkait program nuklirnya. Meskipun demikian, pembicaraan mediasi yang difasilitasi oleh Oman sedang berlangsung, dengan Teheran menuntut pencabutan sanksi AS yang melumpuhkan ekonominya.

Menteri Israel Picu Kontroversi Soal Migrasi Palestina

Sementara itu, dari Timur Tengah, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kembali memicu kontroversi. Politikus sayap kanan ini secara terbuka menyatakan akan mengupayakan kebijakan yang "mendorong migrasi" warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Smotrich, yang memimpin Partai Zionisme Religius, juga merupakan figur sentral di balik keputusan pemerintah Israel baru-baru ini untuk mendaftarkan sebagian besar tanah di Tepi Barat sebagai "milik negara" apabila warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya.

Sara Duterte Umumkan Maju Pilpres Filipina 2028

Beralih ke Asia Tenggara, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte membuat pengumuman signifikan. Pada Rabu (18/2), ia secara resmi menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dalam pemilihan umum 2028. Pengumuman ini terjadi di tengah ketegangan politik antara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Meskipun sempat dimakzulkan dari jabatannya tahun lalu, Mahkamah Agung Filipina kemudian membatalkan pemakzulan tersebut karena masalah prosedural. Dalam pernyataannya, Sara Duterte juga tidak segan melontarkan kritik terhadap rekam jejak Marcos Jr yang telah menjabat sejak 2022.

Presiden Trump Sampaikan Pesan Ramadan untuk Umat Muslim

Dari Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan ucapan khusus untuk umat Muslim. Melalui pernyataan yang dirilis di situs resmi whitehouse.gov pada Selasa (17/2), Trump mengucapkan salam dan harapan terbaiknya bagi seluruh umat Muslim, khususnya di AS, yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

Meksiko Tolak Jadi Anggota Penuh Dewan Perdamaian Trump

Di benua Amerika, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan posisi negaranya terkait Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump. Sheinbaum menyatakan bahwa Meksiko tidak akan bergabung sebagai anggota penuh dewan tersebut. Alasan utamanya adalah kurangnya representasi Palestina. "Mengingat bahwa kita mengakui Palestina sebagai sebuah negara, penting bagi kedua negara, Israel dan Palestina, untuk berpartisipasi. Namun, sistemnya tidak dirancang seperti itu," jelas Sheinbaum dalam konferensi pers, seperti dilansir Anadolu Agency. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan puncak perdana negara-negara anggota Dewan Perdamaian yang dijadwalkan pada Kamis (19/2) di Washington DC.