Gaza Kembali Membara Puluhan Jiwa Melayang

Internationalmedia.co.id – News – Jalur Gaza kembali dilanda tragedi kemanusiaan menyusul gelombang serangan udara intensif yang dilancarkan Israel. Insiden memilukan ini, yang terjadi pada Sabtu (31/1), telah merenggut nyawa sedikitnya 32 warga Palestina, termasuk sejumlah anak-anak dan perempuan, memicu kekhawatiran serius akan keberlanjutan gencatan senjata di wilayah tersebut.

Menurut laporan dari badan pertahanan sipil yang dioperasikan Hamas, helikopter tempur Israel dilaporkan menghantam tenda-tenda pengungsian di kota Khan Younis, Gaza selatan. Serangan ini digambarkan oleh warga Palestina sebagai yang terberat sejak fase kedua gencatan senjata dimulai pada Oktober 2025, yang efektif berlaku awal bulan ini.

Militer Israel (IDF) mengonfirmasi serangkaian serangan tersebut, menyatakan bahwa tindakan itu merupakan respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Hamas pada Jumat (30/1). Israel menuduh delapan ‘teroris’ teridentifikasi keluar dari infrastruktur bawah tanah di Rafah timur, area yang sebelumnya diduduki pasukan Israel berdasarkan kesepakatan Oktober.

IDF, bekerja sama dengan Badan Keamanan Israel (ISA), mengklaim telah menargetkan berbagai lokasi, termasuk ‘empat komandan dan teroris tambahan’, fasilitas penyimpanan dan pembuatan senjata, serta dua lokasi peluncuran milik Hamas di Jalur Gaza tengah.

Di sisi lain, Hamas mengutuk keras serangan tersebut, mendesak Amerika Serikat untuk mengambil tindakan. Mereka menyatakan bahwa pelanggaran berkelanjutan ini menunjukkan tekad pemerintah Israel untuk melanjutkan ‘perang genosida brutalnya’ terhadap Jalur Gaza.

Juru bicara pertahanan sipil menambahkan bahwa serangan udara menghantam apartemen tempat tinggal, tenda, tempat penampungan, dan bahkan kantor polisi. Tujuh korban dilaporkan berasal dari satu keluarga pengungsi di Khan Younis. Di Kota Gaza, pejabat rumah sakit Shifa melaporkan tiga anak dan dua wanita tewas akibat serangan udara yang mengenai sebuah apartemen.

Samer al-Atbash, paman dari tiga anak yang tewas, dengan pilu mengungkapkan kepada kantor berita Reuters, "Kami menemukan tiga keponakan kecil saya di jalan. Mereka bilang ‘gencatan senjata’ dan sebagainya. Apa yang dilakukan anak-anak itu? Apa yang telah kami lakukan?"

Rekaman video dan gambar yang beredar dari seluruh Gaza menunjukkan pemandangan mengerikan jenazah yang diangkat dari reruntuhan dan sejumlah bangunan yang hancur. Serangan ini terjadi menjelang pembukaan kembali penyeberangan Rafah, perbatasan Gaza dengan Mesir, pada hari Minggu, setelah IDF menemukan jenazah sandera terakhir Israel awal pekan ini.

Kementerian Luar Negeri Mesir segera mengutuk serangan tersebut, menyerukan semua pihak untuk menunjukkan pengekangan maksimal. Qatar, salah satu mediator utama dalam pembicaraan gencatan senjata, juga mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan Israel.

Pada Januari 2026, utusan khusus AS Steve Witkoff mengumumkan dimulainya fase kedua kesepakatan gencatan senjata. Fase pertama, yang disepakati pada Oktober 2025, mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, penarikan sebagian pasukan Israel, dan peningkatan bantuan. Fase kedua direncanakan mencakup pembentukan pemerintahan Palestina teknokratis di Gaza, rekonstruksi, dan demiliterisasi penuh wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas dan kelompok-kelompok Palestina lainnya.

Serangan terbaru ini menambah daftar panjang korban jiwa sejak Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Sejak itu, militer Israel telah menewaskan lebih dari 71.660 warga Gaza. Bahkan, sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025, setidaknya 509 warga Palestina dan empat tentara Israel telah tewas.

Angka-angka dari kementerian kesehatan Gaza dianggap dapat diandalkan oleh PBB dan kelompok hak asasi manusia lainnya, serta banyak dikutip oleh media internasional. Namun, perlu dicatat bahwa Israel tidak mengizinkan organisasi berita, termasuk BBC, untuk masuk ke Gaza guna melakukan pelaporan independen.