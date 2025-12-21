Gajah Gajah Tewas di Rel Kereta India

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden memilukan terjadi di negara bagian Assam, India Timur Laut, ketika seekor kereta api penumpang berkecepatan tinggi menabrak kawanan gajah Asia liar yang sedang melintasi rel. Kecelakaan tragis ini mengakibatkan tewasnya tujuh ekor gajah dan membuat lima gerbong kereta beserta mesinnya tergelincir dari jalurnya.

Peristiwa nahas ini terjadi pada Sabtu (20/12) akhir pekan lalu. Juru bicara Kereta Api India, Kapinjal Kishore Sharma, kepada internationalmedia.co.id, menjelaskan bahwa masinis kereta api sempat melihat sekitar 100 ekor gajah di jalur dan segera mengaktifkan rem darurat. Namun, kecepatan kereta tidak dapat dihentikan sepenuhnya, sehingga tabrakan tak terhindarkan dengan beberapa hewan malang tersebut. Sharma juga menegaskan bahwa meskipun insiden ini menyebabkan kerusakan signifikan pada kereta, tidak ada korban jiwa dari pihak penumpang maupun kru.

Pasca-kejadian, dokter hewan segera melakukan autopsi terhadap gajah-gajah yang mati sebelum akhirnya dikuburkan pada hari yang sama. Lokasi kecelakaan berada di area hutan, sekitar 125 kilometer (78 mil) tenggara ibu kota Assam, Guwahati. Menariknya, meskipun jalur kereta api di negara bagian ini sering dilalui gajah, Indian Railways menyatakan bahwa titik tabrakan tersebut bukan merupakan koridor gajah yang ditetapkan.

Kereta Rajdhani Express, yang sedang dalam perjalanan dari Sairang di negara bagian Mizoram menuju ibu kota New Delhi dengan membawa 650 penumpang, menjadi saksi bisu tragedi ini. Sharma menambahkan, gerbong-gerbong yang tidak tergelincir kemudian dilepaskan agar kereta dapat melanjutkan perjalanannya ke New Delhi. Sementara itu, sekitar 200 penumpang yang berada di lima gerbong yang tergelincir telah dipindahkan dan dievakuasi ke Guwahati menggunakan kereta yang berbeda.

Insiden tabrakan kereta api dengan gajah liar memang bukan hal baru di Assam, sebuah wilayah yang menjadi rumah bagi sekitar 7.000 gajah Asia liar di India. Data menunjukkan, sejak tahun 2020, setidaknya selusin gajah telah kehilangan nyawa akibat tertabrak kereta api berkecepatan tinggi di negara bagian ini. Fenomena ini seringkali terjadi sepanjang tahun, terutama ketika sawah-sawah siap panen, mendorong gajah-gajah liar untuk tersesat ke pemukiman warga dan melintasi jalur yang berbahaya.