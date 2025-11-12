Durian Raja Buah Bakal Jadi Kebanggaan Nasional Malaysia? Ini Kata Pemerintah!

Internationalmedia.co.id – Asosiasi produsen durian Malaysia mengusulkan agar pemerintah menetapkan durian sebagai buah nasional. Usulan ini tentu memunculkan pertanyaan, bagaimana tanggapan pemerintah Malaysia terhadap ide yang cukup menarik ini?

Asosiasi Produsen Durian Malaysia (ADM) secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mereka mengusulkan agar durian, yang selama ini dikenal sebagai "raja buah-buahan", diangkat menjadi buah nasional Malaysia. Tak hanya itu, ADM juga mengusulkan agar tanggal 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Durian Nasional.

Presiden DMA, Eric Chan, menyatakan bahwa durian bukan sekadar buah, melainkan bagian dari identitas nasional Malaysia. Ia menekankan bahwa durian memiliki nilai sentimental bagi seluruh warga Malaysia, tanpa memandang latar belakang.

Popularitas varietas durian premium seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 telah mendunia, menjadikan Malaysia sebagai rumah bagi durian kelas dunia. Status Indikasi Geografis (IG) untuk durian Musang King juga baru-baru ini diperpanjang hingga Maret 2034, semakin memperkuat posisinya sebagai produk nasional yang dilindungi.

Menanggapi usulan ini, Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan resmi dari ADM. Namun, ia menjelaskan bahwa keputusan untuk menetapkan suatu buah sebagai buah nasional memerlukan kajian mendalam dan pertimbangan dari berbagai instansi pemerintah. Faktor-faktor seperti dampak sosial-ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, dan pentingnya buah tersebut bagi industri pertanian nasional akan menjadi pertimbangan utama. Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini sedang meninjau usulan ini bersama dengan departemen dan instansi terkait untuk memastikan keputusan yang diambil bijaksana dan holistik.