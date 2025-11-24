Dunia Gempar! Trump Tuduh Ukraina Tak Tahu Diri, Ini Jawaban Menohok Zelensky

Internationalmedia.co.id – Ketegangan diplomatik kembali memanas! Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menuding Ukraina tidak menghargai bantuan yang diberikan Washington dalam upaya mengakhiri konflik. Tuduhan ini langsung dibantah keras oleh Presiden Volodymyr Zelensky, yang menegaskan rasa terima kasih Kyiv atas segala upaya yang telah dilakukan AS dan Trump.

