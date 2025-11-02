Dunia Gempar! Trump Buka Suara Soal Serangan ke Venezuela

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membantah isu yang beredar mengenai rencana serangan terhadap Venezuela. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran pemerintah Venezuela terkait peningkatan signifikan kekuatan militer AS di wilayah tersebut, yang ditengarai sebagai upaya penggulingan rezim.
Selain pernyataan Trump yang mengejutkan, berikut rangkuman berita internasional terpopuler hari ini:
-
Misteri Drone Hentikan Penerbangan di Bandara Jerman: Bandara Berlin Brandenburg lumpuh selama hampir dua jam akibat kemunculan drone misterius. Insiden ini menambah daftar panjang gangguan serupa di berbagai bandara di Eropa. Penundaan dan pengalihan penerbangan tak terhindarkan, memaksa pelonggaran jam malam penerbangan untuk meminimalkan dampak.
-
PM Kanada Minta Maaf ke Trump Gara-Gara Iklan: Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Trump atas iklan anti-tarif yang menampilkan mendiang Ronald Reagan. Trump, yang merasa tersinggung, sebelumnya mengancam menaikkan tarif barang-barang Kanada dan menghentikan perundingan dagang. Namun, Carney memastikan bahwa perundingan akan dilanjutkan setelah AS "siap".
-
Shutdown AS Lumpuhkan Bandara: Krisis shutdown pemerintah federal AS memasuki hari ke-31, menyebabkan hampir separuh dari 30 bandara tersibuk di Amerika Serikat kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara (ATC). Kondisi ini memicu penundaan penerbangan di seluruh negeri, dengan wilayah New York menjadi salah satu yang paling terdampak.
-
Pemilu Berdarah, Presiden Tanzania Raih Kemenangan Telak: Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, memenangkan pemilu dengan perolehan suara fantastis, 97,66%. Kemenangan ini diraih setelah sejumlah kandidat oposisi penting dipenjara atau dilarang berpartisipasi, memicu aksi demonstrasi berdarah selama berhari-hari. Hassan dijadwalkan akan dilantik sebagai presiden wanita pertama Tanzania hari ini.
-
Trump Tegaskan Sikap Soal Venezuela: Menanggapi pertanyaan wartawan di Air Force One, Trump dengan tegas membantah laporan media yang menyebutkan dirinya mempertimbangkan serangan terhadap Venezuela. Meskipun demikian, AS telah mengerahkan delapan kapal Angkatan Laut ke Karibia dan mengirim pesawat tempur siluman F-35 ke Puerto Riko, dengan dalih memerangi perdagangan narkoba.