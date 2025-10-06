Drone Ukraina Lumpuhkan Listrik di Rusia, Balas Dendam Memanas?

Internationalmedia.co.id – Serangan drone Ukraina dilaporkan memicu pemadaman listrik massal di wilayah perbatasan Rusia, menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Serangan ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar yang dilancarkan Ukraina terhadap wilayah Rusia sejak awal invasi pada Februari 2022.

Ukraina, yang bersumpah untuk meningkatkan serangan terhadap infrastruktur minyak Rusia sebagai respons terhadap serangan harian Moskow terhadap kota-kota Ukraina, tampaknya telah menepati janjinya. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 251 drone Ukraina dalam satu hari, namun serangan yang lolos berhasil menyebabkan gangguan signifikan.

Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, melaporkan bahwa pemadaman listrik sebagian melanda 24 permukiman, berdampak pada lebih dari 5.400 orang. Selain itu, sebuah kilang minyak di wilayah Krasnodar juga dilaporkan terkena serangan drone.

Sementara itu, Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 116 drone ke wilayahnya, menargetkan fasilitas energi di wilayah Chernigiv dan menyebabkan satu korban jiwa di wilayah Kherson. Kyiv menuduh Moskow meningkatkan serangan terhadap jaringan listriknya, mengulangi taktik musim dingin sebelumnya yang menyebabkan jutaan orang hidup tanpa pemanas dan penerangan.

Serangan balasan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia dalam beberapa bulan terakhir telah memicu kelangkaan bahan bakar dan kenaikan harga bensin di beberapa wilayah Rusia. Kyiv bertekad untuk memutus pendapatan energi vital bagi Moskow, yang diyakini digunakan untuk mendanai operasi militer. Apakah ini awal dari babak baru dalam konflik yang semakin memanas?