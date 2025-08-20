Drone Rusia Meledak di Polandia?

Berita mengejutkan datang dari Polandia. Internationalmedia.co.id melaporkan bahwa sebuah drone militer Rusia dilaporkan meledak di wilayah Polandia, tepatnya di lahan pertanian dekat Desa Osiny, sekitar 100 kilometer dari Warsawa. Insiden ini terjadi di dekat perbatasan Ukraina dan Belarus, memicu kecaman keras dari pemerintah Polandia.

Menteri Pertahanan Polandia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, menyebut kejadian ini sebagai provokasi terbaru dari Rusia. Ledakan drone tersebut, yang terjadi di ladang jagung, tidak menimbulkan korban jiwa, namun mengakibatkan beberapa jendela rumah warga pecah. Kosiniak-Kamysz menyoroti ironi insiden ini, yang terjadi saat perundingan damai sedang berlangsung.

Jenderal Dariusz Malinowski menjelaskan bahwa drone tersebut merupakan drone tipe "tipuan", tidak bersenjata, tetapi dilengkapi hulu ledak penghancur diri. Media lokal telah menyebarkan video dan foto puing-puing drone, termasuk mesin dan baling-baling.

Menteri Luar Negeri Radoslaw Sikorski melalui akun X-nya mengecam keras pelanggaran wilayah udara Polandia ini dan menyatakan Kementerian Luar Negeri akan melayangkan protes resmi. Insiden ini bukan yang pertama kalinya. Drone dan rudal Rusia telah beberapa kali melanggar wilayah udara negara-negara NATO, termasuk Latvia, Lituania, Polandia, dan Rumania, sejak invasi Rusia ke Ukraina. Kejadian serupa juga terjadi di Lituania kurang dari sebulan lalu. Polandia, sebagai pendukung utama Ukraina, terus menjadi sorotan di tengah konflik yang berkepanjangan ini.