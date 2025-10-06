Drama Politik Prancis, PM Mundur Dadakan!

Internationalmedia.co.id – Dunia dikejutkan dengan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Prancis, Sebastien Lecornu, pada Senin (6/10) waktu setempat. Padahal, Lecornu baru menjabat kurang dari sebulan. Kantor kepresidenan Prancis, Elysee Palace, mengumumkan bahwa Presiden Emmanuel Macron telah menerima pengunduran diri tersebut. Keputusan ini menjadikan Lecornu sebagai PM dengan masa jabatan tersingkat dalam sejarah modern Prancis.
Selain berita mengejutkan dari Prancis, berikut rangkuman peristiwa internasional lainnya yang menjadi sorotan:
-
Kisah Pilu Aktivis di Tahanan Israel: Aktivis Malaysia yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla mengungkap perlakuan kejam yang mereka alami selama ditahan Israel. Mereka mengaku dipaksa minum air toilet setelah kapal mereka dicegat saat hendak mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Heliza Helmi dan Hazwani Helmi, dua aktivis yang juga berprofesi sebagai penyanyi dan aktris, menceritakan pengalaman traumatis ini kepada kantor berita Anadolu Agency setibanya di Istanbul, Turki.
-
Penembakan Massal Gegerkan Sydney: Seorang pria berusia 60 tahun ditangkap kepolisian New South Wales, Australia, setelah melakukan penembakan di jalanan ramai Sydney. Aksi brutal pada Minggu (5/10) malam itu melukai sekitar 20 orang. Polisi telah menyita dua senapan dari lokasi kejadian dan masih menyelidiki motif pelaku, namun dugaan terorisme atau keterlibatan geng kriminal sementara ini dikesampingkan.
-
Putin Beri Peringatan Keras AS: Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa pengiriman rudal Tomahawk ke Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia akan menghancurkan hubungan antara Moskow dan Washington. Ketegangan antara kedua negara semakin meningkat di tengah konflik yang berkepanjangan di Ukraina.
-
Rusia Klaim Tembak Jatuh Ratusan Drone Ukraina: Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 251 drone atau pesawat nirawak Ukraina dalam semalam, Minggu (5/10). Serangan balasan ini disebut sebagai salah satu yang terbesar sejak invasi Rusia ke Ukraina lebih dari tiga tahun lalu.