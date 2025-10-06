Drama Politik Prancis, PM Mundur Dadakan!

Internationalmedia.co.id – Dunia dikejutkan dengan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Prancis, Sebastien Lecornu, pada Senin (6/10) waktu setempat. Padahal, Lecornu baru menjabat kurang dari sebulan. Kantor kepresidenan Prancis, Elysee Palace, mengumumkan bahwa Presiden Emmanuel Macron telah menerima pengunduran diri tersebut. Keputusan ini menjadikan Lecornu sebagai PM dengan masa jabatan tersingkat dalam sejarah modern Prancis.

Selain berita mengejutkan dari Prancis, berikut rangkuman peristiwa internasional lainnya yang menjadi sorotan: