Delapan Pemain Ski Tewas Satu Masih Dicari Setelah Longsor Maut

Internationalmedia.co.id – News – Tragedi memilukan melanda pegunungan California, Amerika Serikat, setelah longsoran salju dahsyat menerjang area Castle Peak di wilayah Tahoe. Delapan pemain ski yang sebelumnya dilaporkan hilang kini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, satu orang lainnya masih dalam pencarian intensif oleh tim penyelamat di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Insiden nahas ini bermula ketika sembilan pemain ski dilaporkan hilang setelah tertimbun material salju longsor. Tim penyelamat segera melancarkan operasi besar-besaran untuk menemukan kelompok yang terjebak tersebut. Namun, upaya pencarian terkendala oleh badai salju mengerikan yang melanda pegunungan.

Sheriff Nevada County, Shannan Moon, mengungkapkan tantangan berat yang dihadapi tim di lapangan. "Kami masih mencari salah satu anggota saat ini," kata Moon, seperti dilansir internationalmedia.co.id. Ia menambahkan, "Kondisi cuaca yang ekstrem menurut saya adalah pernyataan yang meremehkan: banyak salju, angin kencang, angin yang tidak memungkinkan untuk melihat."

Kelompok pemain ski ini merupakan bagian dari perjalanan pedalaman yang diselenggarakan oleh Blackbird Mountain Guides. Perusahaan tersebut mengonfirmasi bahwa 11 klien dan empat pemandu telah menginap di pondok-pondok di Frog Lake sejak hari Minggu. Dalam operasi awal, lebih dari 40 petugas tanggap darurat, termasuk tim ski penyelamat yang sangat terampil, berhasil menemukan enam orang yang selamat dan segera membawa mereka pulang. Namun, fokus kini beralih pada pencarian satu korban yang masih belum ditemukan dari kelompok yang tertimbun longsor.

Sebelum insiden ini, para ahli telah mengeluarkan peringatan mengenai risiko longsoran salju yang parah di wilayah tersebut. Sheriff Placer County, Wayne Woo, secara tegas mengimbau masyarakat untuk menjauhi pegunungan hingga kondisi cuaca membaik dan bahaya mereda. "Mohon hindari Sierras selama badai saat ini dan dalam beberapa hari ke depan, hindari perjalanan ke gunung. Ini berbahaya," tegasnya, menekankan pentingnya keselamatan di tengah kondisi alam yang tidak menentu.