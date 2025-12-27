China Gempur Perusahaan AS Gegara Taiwan

Beijing kembali menunjukkan ketegasannya. Dalam sebuah langkah signifikan, pemerintah Tiongkok baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap 20 perusahaan pertahanan Amerika Serikat. Keputusan ini, yang diumumkan pada Jumat (26/12), merupakan respons langsung terhadap penjualan senjata besar-besaran Washington kepada Taiwan, sebuah pulau yang secara konsisten diklaim Beijing sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa di antara entitas yang terkena dampak adalah unit manufaktur pertahanan dari raksasa kedirgantaraan Boeing.

Penjualan paket pertahanan senilai US$11 miliar yang disetujui Washington untuk Taipei bulan ini menjadi pemicu utama kemarahan Beijing. Jumlah ini disebut-sebut sebagai salah satu kesepakatan senjata terbesar yang pernah diterima Taiwan dari Amerika Serikat, yang memang telah lama menjadi pemasok militer utama bagi pulau tersebut. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa kesepakatan ini "melanggar prinsip satu China secara fundamental dan sangat merusak kedaulatan serta integritas wilayah Tiongkok."

Selain unit Boeing di St. Louis, AS, raksasa kedirgantaraan Northrop Grumman juga masuk dalam daftar hitam Beijing. Total 20 perusahaan pertahanan AS kini menghadapi larangan kerja sama dengan entitas Tiongkok, serta pembekuan aset apa pun yang mereka miliki di daratan utama China. Menariknya, sejumlah perusahaan yang disanksi ini dilaporkan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada bisnis langsung di Tiongkok, dan beberapa di antaranya juga telah menjadi target sanksi sebelumnya dari Beijing. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak riil sanksi tersebut di lapangan.

Tidak hanya perusahaan, Beijing juga menargetkan individu. Sebanyak 10 eksekutif kunci dari industri pertahanan yang terlibat dalam penjualan senjata tersebut kini dilarang memasuki wilayah Tiongkok, termasuk Hong Kong dan Makau. Langkah ini menggarisbawahi tekad Beijing untuk menekan setiap pihak yang dianggap mendukung kemerdekaan Taiwan atau mengganggu klaim kedaulatannya.