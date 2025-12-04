China Gelontorkan Dana Triliunan Rupiah untuk Palestina, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Presiden China, Xi Jinping, membuat pengumuman mengejutkan terkait bantuan finansial untuk Palestina. Pemerintah Tiongkok berjanji akan mengucurkan dana sebesar US$100 juta, setara dengan Rp 1,6 triliun, untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza serta mendukung upaya rekonstruksi wilayah tersebut.

Pengumuman ini disampaikan Xi Jinping dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Beijing, Kamis (4/12/2025). Pertemuan ini menjadi sorotan karena membahas berbagai isu global, termasuk peran China dalam konflik Ukraina dan krisis kemanusiaan di Palestina.

Xi Jinping menekankan pentingnya membangun kepercayaan politik yang lebih kuat dengan Prancis, saling mendukung dalam isu-isu krusial, dan menunjukkan "kemandirian" masing-masing negara. Ia juga menyerukan agar China dan Prancis memikul tanggung jawab bersama dalam menjaga multilateralisme dan berdiri teguh di sisi sejarah yang benar.

Sementara itu, Presiden Macron berharap China dapat berperan aktif dalam menekan Rusia untuk mencapai gencatan senjata di Ukraina. Ia juga menyoroti risiko disintegrasi tatanan internasional dan pentingnya dialog antara China dan Prancis dalam konteks ini.

Bantuan finansial China untuk Palestina ini menjadi sinyal penting terkait peran aktif Beijing dalam isu-isu kemanusiaan global. Langkah ini juga menunjukkan komitmen China untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di kawasan Timur Tengah. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca.