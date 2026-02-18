California Geger Sembilan Pemain Ski Lenyap

Sebuah insiden mengerikan mengguncang pegunungan California, Amerika Serikat, ketika sembilan pemain ski dilaporkan menghilang setelah diterjang longsoran salju masif. Bencana ini terjadi menyusul badai dahsyat yang memicu curah salju ekstrem di kawasan Castle Peak, menempatkan tim penyelamat dalam perlombaan melawan waktu. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa operasi pencarian intensif sedang berlangsung untuk menemukan para korban.

Menurut keterangan otoritas setempat yang diterima Internationalmedia.co.id, rombongan pemain ski berjumlah 15 orang awalnya dilaporkan terjebak dalam longsoran di Castle Peak, wilayah Tahoe, California, pada Selasa pagi waktu setempat. Meskipun upaya penyelamatan segera dilancarkan, sembilan di antaranya hingga kini belum ditemukan, memicu kekhawatiran mendalam.

Kantor Sheriff Nevada County mengonfirmasi bahwa enam anggota rombongan berhasil diselamatkan pada Selasa malam, meskipun mereka mengalami berbagai tingkat cedera. Dua dari korban selamat bahkan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis intensif.

Tim penyelamat gunung menghadapi tantangan berat. Mereka berpacu dengan waktu dan kondisi cuaca ekstrem, termasuk salju yang terus turun dan kegelapan yang menyelimuti, dalam upaya menemukan sembilan individu yang masih hilang. Awalnya, otoritas mencatat 16 orang – terdiri dari empat pemandu dan 12 klien – dalam ekspedisi ski lintas alam tersebut, sebelum kemudian merevisi jumlahnya menjadi 15 orang.

Kantor Sheriff Nevada County menjelaskan, "Kondisi cuaca yang sangat ekstrem membuat tim penyelamat membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai lokasi para pemain ski dengan aman dan mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman, di mana mereka langsung dievaluasi medis oleh Pemadam Kebakaran Truckee." Ditambahkan pula, "Operasi pencarian masih terus berjalan, namun sangat bergantung pada kondisi cuaca yang ada."

Setidaknya 46 petugas tanggap darurat dikerahkan dalam misi pencarian ini. Mereka didukung oleh "tim penyelamat yang sangat terampil" dari Boreal Mountain Ski Resort dan Tahoe Donner’s Alder Creek Adventure Center, yang sebelumnya berhasil mengevakuasi enam korban selamat.

Badai dahsyat yang membawa tumpukan salju setebal bermeter-meter terus menerjang kawasan pegunungan Sierra Nevada. Prakirawan cuaca telah mengeluarkan peringatan mengenai jarak pandang yang sangat terbatas. Badan Layanan Cuaca Nasional (NWS) memproyeksikan bahwa beberapa bagian Sierra di atas ketinggian 1.000 meter (sekitar 3.500 kaki) berpotensi mengalami akumulasi salju hingga 2,4 meter dalam 48 jam ke depan, disertai embusan angin kencang mencapai 90 kilometer per jam.

Kapten Russell Green dari Kantor Sheriff Nevada County, dalam wawancaranya dengan media lokal KCRA, menegaskan bahwa pihak berwenang sangat tidak menganjurkan aktivitas ski di area terpencil. "Meskipun banyak orang tetap nekat menjelajahi area terpencil, kami tentu tidak merekomendasikannya. Ini bukanlah pilihan yang bijak, meskipun mungkin tidak sepenuhnya tidak umum," ujar Green, memberikan peringatan keras.

Insiden ini menambah daftar panjang tragedi longsoran salju. Pusat Informasi Longsoran Salju Colorado mencatat total enam kematian akibat longsoran di seluruh wilayah AS sepanjang musim dingin ini, termasuk satu kasus fatal yang juga terjadi di Castle Peak pada Januari lalu.