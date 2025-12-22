Buronan 40 Tahun Kasus Penculikan Anak Terungkap Dramatis

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah kisah dramatis penangkapan buronan kasus penculikan anak yang menghilang selama empat dekade akhirnya terungkap di Amerika Serikat. Debra Leigh Newton, seorang wanita yang diduga hidup dengan identitas palsu di Florida, berhasil diringkus setelah 40 tahun melarikan diri dari hukum. Momen penangkapannya yang terekam jelas oleh bodycam aparat penegak hukum setempat sontak menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Kasus ini bermula pada Oktober 1983, ketika Debra Leigh Newton, yang saat itu tinggal di Kentucky, menghilang bersama putrinya, Michelle Marie Newton, yang baru berusia 3 tahun. Penculikan oleh orang tua ini tercatat sebagai salah satu kasus terlama yang ditangani oleh Biro Investigasi Federal (FBI). Sang ayah, Joseph Newton, tak pernah menyangka bahwa momen itu adalah terakhir kalinya ia melihat putrinya selama puluhan tahun.

Selama empat puluh tahun, Debra Leigh Newton berhasil menyamarkan diri dengan identitas "Sharon Nealy" di komunitas pensiunan The Villages, Florida. Ia diburu oleh otoritas penegak hukum setelah semua komunikasi dengan dirinya terputus setahun pasca-penculikan. FBI kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan atas kasus pelarian ilegal dan memasukkan namanya dalam daftar buronan penculikan anak. Kasus sempat ditutup pada tahun 2000 karena kesulitan menghubungi ayah korban, namun desakan dari keluarga Michelle pada 2015 berhasil membuka kembali penyelidikan, dengan dakwaan baru dirilis pada 2016.

Penangkapan Debra, yang kini berusia 66 tahun, terjadi secara tak terduga oleh para tetangganya. Rekaman video yang diperoleh media lokal FOX 35 Orlando, seperti dilansir Fox News, menunjukkan sejumlah deputi Kantor Sheriff Marion County mendekatinya saat ia sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Salah seorang tetangga bahkan sempat melontarkan candaan, "Oh oh, mereka datang untukmu, Sharon!" Beberapa saat kemudian, petugas menyebutkan nama asli Sharon dan menunjukkan surat perintah penangkapan yang telah berusia puluhan tahun. Debra tampak terkejut namun kooperatif saat diborgol.

Titik terang keberadaan Debra terendus aparat pada Maret lalu, ketika penyelidik mencurigai seorang wanita berusia 66 tahun yang sempat dicegat polisi di area The Villages. Hasil pemeriksaan foto dan tes DNA dari saudara perempuannya menunjukkan kecocokan luar biasa, 99,99 persen. Setelah penangkapan ini, Michelle Marie Newton, yang kini berusia 46 tahun, juga berhasil ditemukan. Ia selama ini menjalani hidup tanpa menyadari bahwa dirinya terdaftar sebagai anak hilang. Michelle kemudian melakukan perjalanan ke Kentucky untuk akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya, Joseph, setelah empat dekade terpisah.

"Ini adalah jenis kasus yang hanya Anda temui sekali seumur hidup sepanjang karier di penegakan hukum," ujar Wakil Kepala Kantor Sheriff Jefferson County, Kolonel Steve Healey, menggambarkan betapa langkanya penangkapan setelah buron selama empat puluh tahun ini. Penangkapan ini menjadi bukti ketekunan aparat dalam menuntaskan kasus, tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.