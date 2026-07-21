Bogor Dini Hari Truk Hantam Rumah Warga

Sebuah insiden tak terduga mengguncang ketenangan dini hari di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Sebuah truk menabrak rumah warga, menyebabkan kerusakan signifikan pada bagian dapur dan atap. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kecelakaan ini diduga kuat akibat pengemudi yang kurang konsentrasi.

Plt Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ares Rahman, menjelaskan bahwa peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 03.50 WIB pada Selasa (21/7/2026). "Satu unit rumah mengalami kerusakan pada bagian dapur dan sebagian atap rumah," terang Ares, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id.

Menurut keterangan Ares, kecelakaan bermula ketika truk tersebut melaju dari arah Parung menuju Kota Bogor. Setibanya di lokasi kejadian (TKP), pengemudi truk diduga kurang konsentrasi saat di depannya terdapat kendaraan tronton yang berjalan di lajur yang sama.

Saat kendaraan tronton di depannya mulai melambat, pengemudi truk yang kurang konsentrasi tersebut secara spontan membanting setir ke arah kiri. Akibatnya, kendaraan hilang kendali, menabrak pembatas jalan, terperosok, dan akhirnya menghantam satu unit rumah warga.

Beruntungnya, dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan. Namun, kerugian material akibat kerusakan rumah diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, menambah beban bagi pemilik rumah yang terdampak.