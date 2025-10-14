Biden Beri Pujian Tak Terduga untuk Trump, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Sebuah momen langka terjadi ketika mantan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, memberikan pujian kepada Donald Trump atas perannya dalam mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Pujian ini terbilang mengejutkan mengingat hubungan keduanya yang seringkali diwarnai kritik tajam.

Biden, dalam pernyataan yang dikutip dari Al Arabiya pada Selasa (14/10/2025), mengapresiasi Trump atas keberhasilan mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza yang "diperbarui". Ia bahkan menyebut bahwa Timur Tengah kini berada di jalur menuju perdamaian.

"Saya memberikan penghargaan kepada Presiden Trump dan timnya atas upaya mereka untuk menyelesaikan tugas dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata yang diperbarui," tulis Biden melalui akun media sosial X.

Lebih lanjut, Biden menyatakan harapannya agar perdamaian yang tengah diupayakan dapat bertahan lama dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Israel dan Palestina. Ia juga menyinggung upaya pemerintahannya selama dua tahun terakhir, pasca serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu konflik di Gaza.

"Pemerintahan saya bekerja tanpa henti untuk memulangkan para sandera, memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina, dan mengakhiri perang," imbuhnya.

Di bawah kepemimpinan Biden, mantan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, tercatat melakukan belasan kunjungan ke Timur Tengah setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Blinken berupaya keras mendesak kedua belah pihak untuk menyetujui gencatan senjata, sementara Israel terus menggempur Jalur Gaza.

Israel dan Hamas akhirnya menyepakati gencatan senjata pada Januari 2025, sebelum Biden mengakhiri masa jabatannya. Utusan baru dari Trump turut mendukung upaya diplomasi tersebut. Sayangnya, pada bulan Maret lalu, Israel kembali melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza dan menutup akses masuk untuk bantuan makanan, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dan memicu peringatan kelaparan dari PBB.