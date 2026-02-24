AS Panik Iran Beli Rudal Misterius

Teheran dikabarkan semakin dekat untuk menuntaskan kesepakatan pembelian rudal jelajah anti-kapal supersonik canggih dari China. Langkah strategis ini muncul di tengah peningkatan drastis pengerahan armada laut Amerika Serikat (AS) di perairan dekat Iran, memicu spekulasi tentang potensi konflik. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, berdasarkan enam sumber yang mengetahui detail negosiasi, bahwa kesepakatan untuk rudal CM-302 buatan Tiongkok ini sudah di ambang finalisasi, meskipun detail jadwal pengiriman masih dalam pembahasan.

Rudal CM-302 bukan rudal biasa. Dengan kemampuan supersoniknya, ia dirancang untuk melesat rendah di atas permukaan laut dengan kecepatan ekstrem, membuatnya sangat sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan kapal musuh. Jangkauannya mencapai sekitar 290 kilometer. Dua pakar senjata menegaskan, akuisisi rudal ini akan secara fundamental mengubah dinamika kekuatan militer Iran, menjadikannya ancaman serius bagi armada Angkatan Laut AS yang beroperasi di kawasan Timur Tengah yang bergejolak.

Perundingan antara Teheran dan Beijing mengenai sistem persenjataan ini, menurut keenam sumber Reuters, telah berlangsung setidaknya selama dua tahun. Namun, intensitasnya meningkat drastis pasca-konflik 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni tahun lalu. Ketika negosiasi memasuki fase krusial musim panas lalu, pejabat tinggi militer dan pemerintah Iran, termasuk Wakil Menteri Pertahanan Massoud Oraei, dilaporkan melakukan kunjungan rahasia ke China – sebuah perjalanan yang sebelumnya tidak pernah terungkap ke publik.

Danny Citrinowicz, peneliti senior Iran dari Institut Studi Keamanan Nasional Israel, menyoroti dampak revolusioner dari kesepakatan ini. "Jika Iran berhasil memiliki kemampuan supersonik untuk menyerang kapal di wilayah ini, segalanya akan berubah. Rudal-rudal ini sangat sulit untuk dicegat," ujarnya, menggarisbawahi potensi pergeseran kekuatan yang signifikan.

Kendati demikian, detail spesifik mengenai jumlah rudal yang akan dibeli, nilai transaksi, serta komitmen akhir China di tengah memanasnya tensi regional, belum dapat dikonfirmasi oleh internationalmedia.co.id maupun Reuters. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Iran, yang enggan disebut namanya, menegaskan bahwa Iran memiliki "perjanjian militer dan keamanan dengan sekutu-sekutunya, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan perjanjian-perjanjian tersebut," mengisyaratkan kesiapan Teheran untuk memperkuat aliansinya.

Baik Beijing maupun Washington memilih untuk tidak memberikan komentar langsung terkait laporan ini. Delegasi China di PBB mengarahkan pertanyaan kepada Kementerian Luar Negeri di Beijing, yang hingga kini belum memberikan tanggapan. Sementara itu, Gedung Putih, ketika dimintai komentar oleh internationalmedia.co.id, menghindari pembahasan langsung mengenai negosiasi rudal Iran-China. Seorang pejabat Gedung Putih hanya mengulang pernyataan Presiden Donald Trump sebelumnya yang menekankan bahwa AS "akan mencapai kesepakatan atau kita harus melakukan sesuatu yang sangat sulit seperti sebelumnya," mengindikasikan sikap tegas AS terhadap Iran.