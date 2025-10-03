AS Lumpuh: Kongres Buntu, Rakyat Jadi Korban?

Internationalmedia.co.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran. Situasi ini menyebabkan sejumlah layanan publik terganggu dan menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja federal maupun masyarakat luas.

Shutdown pemerintah AS, yang terjadi akibat kebuntuan anggaran di Kongres, kembali menjadi sorotan. Kondisi ini bukan hanya sekadar istilah politik, melainkan memiliki dampak nyata bagi kehidupan warga AS. Gedung Putih menjelaskan bahwa shutdown terjadi ketika Kongres gagal menyetujui undang-undang pendanaan yang diperlukan untuk operasional lembaga federal. Tanpa persetujuan ini, sebagian besar lembaga federal tidak dapat beroperasi secara normal.

Menurut dokumen resmi Gedung Putih, kontrak atau hibah yang sudah dialokasikan sebelumnya masih dapat berjalan. Namun, kegiatan baru atau operasional yang belum memiliki dasar pendanaan harus dihentikan sementara. Kegagalan Kongres dalam menetapkan anggaran belanja negara baru sebelum tenggat waktu menjadi penyebab utama shutdown AS kali ini. Akibatnya, pemerintah federal kehilangan wewenang untuk melakukan pengeluaran rutin.

Sebagai bentuk transparansi, Gedung Putih menyediakan laman khusus bernama Government Shutdown Clock yang menunjukkan berapa lama lembaga pemerintah beroperasi tanpa pendanaan. Hal ini menjadi pengingat bagi publik akan pentingnya penyelesaian anggaran di Kongres. Dampak shutdown sangat dirasakan pada aktivitas layanan publik. Pegawai federal yang tidak termasuk fungsi esensial akan dirumahkan sementara, sedangkan pegawai dengan tugas penting tetap bekerja, meskipun gaji mereka berpotensi tertunda.

Sejumlah layanan publik yang tidak memiliki dasar pendanaan juga terancam terhenti. Fasilitas pemerintahan, taman nasional, hingga layanan administrasi tertentu berpotensi tutup sementara. Kontrak atau kegiatan baru yang tidak mendesak juga harus ditunda. Hingga saat ini, Gedung Putih masih mencatat status shutdown yang berlangsung. Pemerintah menekankan bahwa program penting seperti WIC (Women, Infants, and Children) berada dalam kondisi rawan karena terhentinya aliran dana.

Masyarakat Amerika, bersama jutaan pekerja federal, kini menantikan langkah politik dari Kongres agar pendanaan dapat segera disetujui dan roda pemerintahan kembali berjalan normal.