PNS Cirebon Terjerat Utang Berakhir Tragis

Sebuah kasus pembunuhan sadis yang mengguncang Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, akhirnya terungkap. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial S (55) ditangkap atas dugaan pembunuhan dan perampokan terhadap tetangganya sendiri, NS (48), seorang ibu rumah tangga. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa motif di balik tindakan keji ini diduga kuat adalah jeratan utang yang tak tertanggulangi.

Kapolresta Cirebon, Kombes Imara Utama, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras tim penyidik. "Pelaku berhasil kami identifikasi dan tetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2026, setelah serangkaian penyelidikan mendalam, pengumpulan alat bukti, serta pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi," jelas Kombes Imara Utama, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id.

Jasad NS ditemukan tak bernyawa di dalam kediamannya di Dusun III RT 021 RW 006, Desa Jagapura Kidul, pada Rabu, 10 Juni, sekitar pukul 08.30 WIB. Penemuan tragis ini sontak mengejutkan warga setempat dan memicu penyelidikan intensif dari pihak kepolisian.

Kronologi kejahatan bermula pada malam hari sebelum penemuan jasad. Tersangka S, yang merupakan tetangga korban, menyelinap masuk ke rumah NS dengan mencongkel jendela samping. Saat itu, korban diketahui sedang terlelap seorang diri. Ketika S mencoba mengambil gelang emas dari tangan kiri korban, NS tiba-tiba terbangun dan berteriak meminta pertolongan.

Dalam kepanikan, pelaku langsung membekap mulut korban untuk meredam teriakannya. Tanpa ampun, S kemudian menusukkan obeng ke bagian belakang kepala NS sebanyak dua kali. Serangan brutal tersebut membuat korban tak berdaya dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian.

Setelah memastikan korban tak bernyawa, tersangka membawa kabur sejumlah perhiasan emas, meliputi satu kalung, dua gelang, dan satu cincin. Barang-barang curian tersebut kemudian dijual di sebuah toko emas di wilayah Kecamatan Arjawinangun dengan total nilai mencapai Rp29.688.000.

"Tersangka mengakui bahwa ia nekat melakukan perampokan dan pembunuhan ini karena terdesak kebutuhan uang untuk melunasi utang-utangnya," tutur Imara. Ia menambahkan bahwa seluruh hasil penjualan perhiasan emas korban digunakan tersangka untuk menutupi jeratan utang yang melilitnya.

Kasus ini menjadi peringatan keras akan dampak fatal dari tekanan ekonomi dan tindakan kriminal yang dilakukan demi melarikan diri dari jeratan utang. Tersangka kini mendekam di tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis atas perbuatannya yang keji.