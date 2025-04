Ancaman Trump Picu Kesepakatan Air Meksiko-AS?

Perselisihan air antara Meksiko dan Amerika Serikat (AS) berakhir dengan kesepakatan mengejutkan. Internationalmedia.co.id melaporkan, Meksiko menyetujui pengiriman pasokan air ke AS untuk mengatasi kekurangan air yang parah di negara bagian Texas. Kesepakatan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor jika Meksiko tak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tahun 1944.

Trump menuduh Meksiko telah "mencuri" air dari petani Texas, melanggar perjanjian yang mengatur pembagian air Sungai Colorado dan Rio Grande. Ancaman tarif tinggi dari AS memaksa Meksiko untuk bernegosiasi. Kementerian Luar Negeri Meksiko menyatakan, otoritas Mexico City telah sepakat mengirimkan pasokan air dari Rio Grande segera dan akan melakukan transfer lebih lanjut selama musim hujan. Langkah ini, menurut kementerian, menunjukkan komitmen Meksiko terhadap perjanjian 1944.

Departemen Luar Negeri AS menyambut baik kesepakatan tersebut. Mereka menyatakan kesepakatan ini akan membantu petani, peternak, dan kota-kota di Lembah Rio Grande, Texas, mendapatkan pasokan air yang sangat dibutuhkan. Pernyataan tersebut juga memuji keterlibatan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dalam penyelesaian sengketa ini. Kedua negara juga berkomitmen untuk membuat rencana jangka panjang guna memenuhi persyaratan perjanjian secara berkelanjutan, termasuk mengatasi utang air yang masih ada.

Namun, perjanjian ini terjadi di tengah ketegangan hubungan bilateral. Meksiko disebut memiliki utang air lebih dari 1,55 miliar kubik kepada AS. Kekeringan yang parah di Sungai Colorado dan Rio Grande memperparah situasi. Perselisihan ini juga terjadi di tengah perang dagang dan isu migrasi ilegal serta perdagangan narkoba yang semakin memanas. Akankah kesepakatan ini menandai perbaikan hubungan kedua negara atau hanya solusi sementara? Waktu yang akan menjawabnya.