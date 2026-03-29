Akhirnya Thailand Bisa Lewat

Internationalmedia.co.id – News – Thailand kini menjadi negara terbaru yang berhasil mengamankan kesepakatan dengan Iran, memperoleh izin krusial bagi kapal-kapal tanker minyaknya untuk melintasi Selat Hormuz secara aman. Terobosan ini datang di tengah ketegangan geopolitik yang memanas dan pembatasan pelayaran yang diberlakukan akibat konflik berkelanjutan antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, yang telah mengganggu jalur pasokan energi global sejak akhir Februari lalu.

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengumumkan kesepakatan penting ini dalam sebuah konferensi pers pada Sabtu (28/3) waktu setempat. "Sebuah kesepakatan telah tercapai untuk memungkinkan kapal-kapal tanker minyak Thailand melintas dengan aman melalui Selat Hormuz," kata Anutin. Ia menambahkan bahwa perkembangan positif ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran mendalam mengenai impor bahan bakar dan memastikan bahwa gangguan pasokan, seperti yang terjadi pada awal Maret, tidak akan terulang kembali.

Jalur perairan vital ini, yang merupakan arteri utama bagi pasokan energi global, telah mengalami pembatasan signifikan sejak awal Maret. Kondisi ini secara langsung memicu gejolak global, mendorong lonjakan biaya pengiriman dan menekan harga minyak dunia ke level yang lebih tinggi. Badan Informasi Energi AS melaporkan bahwa lebih dari 80 persen minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang melintasi Selat Hormuz ditujukan untuk kawasan Asia, menjadikan negara-negara di Asia Tenggara sangat rentan terhadap kesulitan pasokan bahan bakar. Thailand sendiri telah merasakan dampaknya dengan semakin seringnya antrean panjang di pom bensin.

Sebelumnya, sebuah kapal jenis bulk carrier milik Thailand yang berlayar di jalur strategis ini sempat diserang, dengan laporan tiga awak kapal hilang. Platform pelacakan Kpler mencatat penurunan drastis pengiriman komoditas hingga 95 persen antara 1 Maret hingga 26 Maret, setelah dimulainya konflik. Laporan dari badan keamanan maritim Angkatan Laut Inggris, UKMTO, juga menyebutkan setidaknya 24 kapal komersial, termasuk 11 kapal tanker, telah diserang atau mengalami insiden di perairan Teluk, Selat Hormuz, atau Teluk Oman sepanjang bulan ini.

Garda Revolusi Iran pada Jumat (27/3) menegaskan bahwa pasukan mereka telah memaksa mundur tiga kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Teheran secara konsisten menyatakan bahwa Selat Hormuz ditutup untuk kapal-kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan-pelabuhan milik "musuh" Iran, namun tetap terbuka bagi negara-negara yang dianggap bersahabat.

Thailand kini bergabung dengan daftar negara yang kapalnya telah diizinkan melintas, termasuk China, Rusia, Pakistan, Irak, India, dan Malaysia. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebelumnya juga telah mengumumkan bahwa kapal tanker Malaysia diberi izin melintas, bahkan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, atas bantuan tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup. Dalam siaran televisi pemerintah Iran, Araghchi menjelaskan, "Banyak pemilik kapal, atau negara pemilik kapal-kapal tersebut, telah menghubungi kami dan meminta agar kami memastikan keselamatan pelayaran mereka melalui selat." Ia menambahkan bahwa angkatan bersenjata Iran telah memberikan pengawalan aman bagi sejumlah negara yang dianggap bersahabat atau dinilai perlu. "Seperti yang Anda lihat dalam pemberitaan: China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Dua kapal India melintas beberapa malam lalu, begitu pula dari negara lain, bahkan Bangladesh, saya kira," ujarnya, menegaskan koordinasi yang terus berlanjut.

Namun, Araghchi juga menegaskan bahwa kapal-kapal yang terkait dengan negara-negara yang dianggap sebagai musuh atau pihak yang terlibat dalam konflik tidak akan diizinkan melintas. "Kami berada dalam keadaan perang. Kawasan ini adalah zona perang, dan tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal-kapal milik musuh dan sekutu mereka melintas. Namun selat tetap terbuka bagi pihak lainnya," tegasnya pada Rabu (25/3), merujuk pada kapal dari Amerika Serikat, Israel, dan sejumlah negara Teluk yang berperan dalam krisis.

Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah Thailand berharap dapat terus beradaptasi dengan situasi yang berkembang dan menyesuaikan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakatnya. Ini menjadi secercah harapan di tengah ketidakpastian pasokan energi global.