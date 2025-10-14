Akhir Konflik Gaza? Trump, El-Sisi, Erdogan Sepakat Damai!

Internationalmedia.co.id – Sebuah babak baru dalam upaya perdamaian di Timur Tengah telah dimulai. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, yang menghasilkan penandatanganan kesepakatan damai oleh sejumlah pemimpin dunia.

Momen bersejarah ini diabadikan dalam video yang beredar di kanal YouTube Times News dan Al Jazeera, Senin (13/10/2025). Trump menyatakan bahwa dokumen yang ditandatangani tersebut berisi regulasi komprehensif yang diharapkan dapat membawa stabilitas di wilayah Gaza. "Kita akan menandatangani dokumen yang akan menguraikan banyak aturan dan regulasi, serta banyak hal lainnya. Dokumen ini sangat komprehensif," ujarnya.

Lebih lanjut, Trump mengklaim bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas berjalan sesuai rencana. "Berjalan dengan sangat baik," imbuhnya.

Selain Trump, dokumen penting ini juga ditandatangani oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Kehadiran para pemimpin kunci ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza, Palestina.

Pertemuan yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza, Palestina, tersebut juga dihadiri oleh para pemimpin dunia lainnya serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres. KTT perdamaian Gaza ini diselenggarakan di kota resor Laut Merah, Mesir.