Ultimatum Trump Berbalas Ancaman Iran

Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah Iran mengeluarkan ancaman serius untuk menutup total Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap ultimatum yang dilayangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang memberi Teheran waktu 48 jam untuk membuka kembali jalur pelayaran vital tersebut atau menghadapi serangan terhadap pembangkit listriknya.

Menurut laporan yang diterima internationalmedia.co.id pada Senin (23/3/2026), ultimatum dari Gedung Putih ini datang di tengah konflik yang semakin memanas. Perang yang pecah sejak 28 Februari lalu, dipicu oleh pemboman AS-Israel terhadap Iran, kini telah meluas ke seluruh kawasan. Iran sendiri telah membalas dengan melancarkan serangan drone dan rudal terhadap Israel serta kepentingan AS di wilayah tersebut.

Komando operasional militer Iran, Khatam Al-Anbiya, melalui siaran televisi pemerintah, dengan tegas menyatakan sikapnya. "Jika ancaman Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilaksanakan… Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya, dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali," demikian bunyi pernyataan tersebut, menggarisbawahi tekad Iran untuk tidak gentar.

Lebih lanjut, militer Iran juga mengancam akan menargetkan "pembangkit listrik, energi, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)" Israel. Ancaman serupa juga ditujukan kepada pembangkit listrik di negara-negara regional yang menampung pangkalan militer AS dan perusahaan dengan pemegang saham AS. Langkah-langkah ini, menurut Iran, akan diambil "untuk membela negara kita dan kepentingan bangsa kita."

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur maritim yang sangat strategis, tempat sekitar 20% minyak mentah dan gas alam cair dunia biasanya melintas. Namun, sejak dimulainya konflik, lalu lintas melalui selat ini praktis lumpuh. Perusahaan analisis Kpler melaporkan bahwa hanya sekitar lima persen dari volume sebelum perang yang masih mampu melewatinya.

Pasukan Iran sebelumnya telah menyerang beberapa kapal yang dianggap gagal mengindahkan "peringatan" untuk tidak melewati jalur air tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, Iran memang mengizinkan sejumlah kecil kapal dari negara-negara yang dianggapnya bersahabat untuk melintas, namun dengan peringatan keras bahwa mereka akan memblokir kapal dari negara-negara yang dinilai telah bergabung dalam "agresi" terhadapnya.

Di sisi legislatif, Parlemen Iran juga sedang mengkaji kemungkinan untuk memberlakukan bea masuk pada pelayaran melalui selat tersebut. Ketua Parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, bahkan telah menegaskan bahwa lalu lintas maritim di Selat Hormuz "tidak akan kembali ke status sebelum perang," mengindikasikan perubahan permanen dalam dinamika pelayaran di jalur vital tersebut.