Turki Bongkar Strategi Iran Timur Tengah Memanas

Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Turki baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya yang mendalam terkait serangkaian serangan Iran terhadap negara-negara Arab. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dengan tegas menyatakan bahwa langkah Iran yang membalas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayahnya dengan menyerang Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya adalah "strategi yang sangat keliru."

Fidan menilai bahwa tindakan Teheran yang membombardir tanpa pandang bulu lokasi-lokasi di negara-negara Arab yang menampung aset militer AS justru memperparah ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. "Pengeboman tanpa pandang bulu yang dilakukan Iran di semua tempat ini adalah strategi yang sangat salah," ujar Fidan kepada televisi pemerintah TRT Haber, seperti dikutip internationalmedia.co.id dan Al Arabiya pada hari Rabu.

Ia menambahkan, strategi Iran ini seolah ingin menunjukkan, "Jika saya tenggelam, saya akan menenggelamkan kawasan ini juga." Fidan memperingatkan bahwa negara-negara Arab yang menjadi sasaran mungkin tidak akan tinggal diam jika serangan terus berlanjut, meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik.

Menlu Turki juga melihat adanya peluang untuk mengakhiri konflik dengan AS dan Israel melalui kepemimpinan baru yang akan terbentuk di Iran. Ia menekankan bahwa kompromi, sekecil apapun, akan jauh lebih baik daripada memperpanjang peperangan. Fidan berharap kepemimpinan Iran yang baru akan "menunjukkan kemauan" untuk mengakhiri ketegangan ini.

Sebagai latar belakang, AS dan Israel telah melancarkan gelombang serangan terkoordinasi terhadap Iran sejak Sabtu, 28 Februari. Serangan ini menargetkan berbagai lokasi vital Iran, termasuk fasilitas rudal, angkatan laut, serta pusat komando dan kendali militer. Rentetan serangan tersebut dilaporkan menewaskan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa sedikitnya 787 orang tewas akibat gelombang serangan AS-Israel, dengan lebih dari 1.000 serangan udara menghantam 153 kota dan lebih dari 500 lokasi di seluruh Iran sejak Sabtu.

Sebagai respons, Iran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke target-target di Israel dan pangkalan-pangkalan AS di negara-negara Teluk. Teheran mengklaim serangan balasan mereka telah menewaskan dan melukai setidaknya 560 tentara AS, meskipun AS hanya mengonfirmasi empat tentaranya tewas.