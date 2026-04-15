Konflik Trump Paus Memanas Iran Jadi Pemicu

Jakarta – Arena politik global kembali diwarnai ketegangan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka melontarkan kritik pedas terhadap Paus Leo XIV. Sorotan utama kali ini adalah sikap tegas Trump mengenai program nuklir Iran, yang ia nyatakan sebagai "sama sekali tidak dapat diterima". Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pernyataan ini muncul di tengah perseteruan yang kian memanas antara kedua tokoh berpengaruh tersebut, sebagaimana dilansir Al Arabiya dan Reuters pada Rabu (15/4/2026).

Melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Trump tak segan-segan menantang Paus Leo. "Bisakah seseorang memberitahu Paus Leo bahwa Iran telah membunuh setidaknya 42.000 demonstran tak bersenjata yang tidak bersalah dalam dua bulan terakhir, dan bahwa memiliki bom nuklir bagi Iran sama sekali tidak dapat diterima," tulis Trump, menggarisbawahi urgensi pandangannya.

Kritik terbaru ini bukan kali pertama Trump menyasar pemimpin spiritual umat Katolik sedunia itu. Sebelumnya, di awal pekan, Trump telah melancarkan serangan langsung yang tidak biasa setelah Paus Leo menyerukan perdamaian di Timur Tengah. Kawasan tersebut sedang bergejolak akibat perang yang dipicu oleh serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu, sebuah konteks yang jelas memicu ketidaksetujuan Trump terhadap seruan perdamaian Paus.

Tidak berhenti di situ, Trump semakin mempertegas kritiknya, menyebut Paus Leo sebagai sosok yang "lemah" dan "mengatakan hal-hal yang salah". "Dia sangat menentang apa yang saya lakukan terkait Iran, dan Anda tidak bisa memiliki Iran yang punya senjata nuklir," ujar Trump dengan nada tegas, menegaskan kembali posisinya yang tidak kompromi terhadap potensi nuklir Iran.

Menanggapi rentetan kritik tersebut, Paus Leo XIV memberikan responsnya saat berbicara kepada awak media di dalam pesawat kepausan, sesaat sebelum mendarat di Aljazair. Dengan tenang, Paus menyatakan bahwa dirinya "bukan seorang politikus" dan "tidak berniat untuk berdebat" dengan Trump.

Paus Leo menjelaskan bahwa peran Gereja berbeda dari ranah politik. "Kami bukan politisi, kami tidak berupaya membuat kebijakan luar negeri seperti yang dia sebutkan dengan perspektif yang sama seperti yang mungkin dia pahami," jelasnya. Ia menekankan bahwa misi Gereja sangatlah jelas: "Injil mengatakan… berbahagialah orang-orang yang menciptakan perdamaian. Saya percaya bahwa Gereja memiliki kewajiban moral untuk berbicara dengan sangat jelas menentang perang dan mendukung perdamaian dan rekonsiliasi," tegas Paus, mengutip ajaran suci.

Mengakhiri pernyataannya, Paus Leo menegaskan keberaniannya. "Saya tidak takut, baik terhadap pemerintahan Trump, maupun untuk berbicara lantang tentang pesan Injil," pungkasnya, menunjukkan keteguhan sikapnya dalam menjalankan misi kemanusiaan dan keagamaan.