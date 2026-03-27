Tudingan Mengejutkan Trump untuk NATO

Washington DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan kritik pedasnya terhadap Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menuding para sekutu sama sekali tidak mengulurkan bantuan dalam menghadapi Iran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan pada Jumat (27/3/2026), Trump bahkan melabeli Iran sebagai ‘negara gila’ yang secara militer ‘telah hancur’.

Melalui platform media sosial Truth Social, Trump menegaskan bahwa "USA tidak membutuhkan apa pun dari NATO, tetapi ‘jangan pernah lupakan’ momen yang sangat penting ini". Pernyataan ini diperkuat dalam rapat kabinet di Gedung Putih sehari sebelumnya, Kamis (26/3), di mana Trump secara terbuka menyatakan, "Kita sangat kecewa dengan NATO, karena NATO sama sekali tidak melakukan apa pun."

Kritik Trump tidak berhenti di situ. Ia berargumen bahwa NATO "tidak akan pernah" datang untuk menyelamatkan Amerika Serikat. "Saya mengatakan 25 tahun lalu bahwa NATO adalah macan kertas, tetapi yang lebih penting, bahwa kita akan datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah datang untuk menyelamatkan kita," ujarnya, mengulang pandangan lamanya.

Dalam beberapa hari terakhir, Trump secara spesifik telah menyerukan kepada sekutu dan bahkan rival AS, termasuk China, untuk membantu mengamankan Selat Hormuz. Jalur perairan krusial bagi pasokan energi global ini telah mengalami pembatasan aktivitas sejak awal Maret, memicu gangguan global yang signifikan, meningkatkan biaya pengiriman, dan mendorong harga minyak dunia melambung tinggi.

Namun, seruan Trump ini mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa. Mereka berpendapat bahwa konflik dengan Iran merupakan perang yang diprakarsai oleh Trump tanpa konsultasi dengan para sekutu AS, sehingga mereka enggan terlibat.

Sebelumnya, Trump juga pernah menegaskan bahwa AS tidak membutuhkan NATO, menyebut sikap aliansi itu sebagai "kesalahan yang sangat bodoh". Meskipun demikian, ia menyatakan tidak berencana menarik AS dari aliansi pertahanan tersebut, meski mengakui itu sebagai opsi yang layak dipertimbangkan. Sepanjang masa jabatan pertamanya, Trump memang dikenal sebagai pengkritik vokal NATO, bahkan pernah secara terbuka mempertimbangkan untuk menarik AS keluar dari aliansi Barat pasca-perang tersebut, menurut beberapa keterangan pejabat Gedung Putih.