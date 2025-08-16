Trump Tolak Gencatan Senjata, Usul Pertemuan Tiga Negara!

Berita mengejutkan datang dari Washington DC. Internationalmedia.co.id melaporkan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak opsi gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia. Alih-alih gencatan senjata, Trump justru mendorong terwujudnya perjanjian damai langsung untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan puluhan ribu nyawa dan menimbulkan kerusakan besar di Ukraina.

Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Trump setelah pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat (15/8) waktu setempat. Meskipun kedua pemimpin membahas beberapa poin potensial kesepakatan selama pertemuan tiga jam tersebut, tidak ada terobosan signifikan terkait gencatan senjata. "Hari yang hebat dan sangat sukses di Alaska!" tulis Trump di media sosial Truth Social, seperti dikutip internationalmedia.co.id dari AFP, Sabtu (16/8).

Trump menegaskan, "Semua pihak sepakat bahwa cara terbaik untuk mengakhiri perang mengerikan antara Rusia dan Ukraina adalah dengan mencapai Perjanjian Damai secara langsung, bukan hanya Perjanjian Gencatan Senjata yang seringkali tak bertahan lama." Pernyataan ini disampaikan Trump setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan rencana kunjungannya ke Washington DC untuk bertemu Trump pada Senin (18/8). Trump mengkonfirmasi pertemuan tersebut akan berlangsung di Ruang Oval Gedung Putih. Lebih lanjut, Trump bahkan mengindikasikan kemungkinan pertemuan trilateral antara dirinya, Zelensky, dan Putin. "Sangat mungkin, jutaan nyawa orang akan terselamatkan," tambahnya.

Sebelumnya, Zelensky mengungkapkan telah melakukan pembicaraan panjang dengan Trump via telepon, termasuk membahas poin-poin utama pertemuan Trump dengan Putin. Zelensky menyatakan dukungannya terhadap usulan pertemuan trilateral yang digagas Trump, menegaskan kesiapan Ukraina untuk bernegosiasi dalam format tersebut. Meskipun Kremlin sebelumnya menolak ide ini, pernyataan Trump membuka babak baru dalam upaya penyelesaian konflik Ukraina-Rusia. Keberhasilan upaya ini akan menentukan nasib jutaan nyawa dan masa depan Ukraina.