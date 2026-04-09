Trump Murka Greenland Kembali Jadi Sorotan

Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meluapkan kekesalannya terhadap Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) setelah pertemuan tertutup dengan kepala aliansi tersebut, Mark Rutte. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kemarahan Trump dipicu oleh penolakan negara-negara anggota NATO untuk bergabung dalam kampanye militernya melawan Iran, memicu kekhawatiran serius mengenai masa depan keterlibatan AS dalam aliansi yang telah berdiri hampir delapan dekade ini.

Namun, dalam pernyataan pertamanya pasca-pertemuan dengan Rutte, Trump hanya mengulangi kekecewaannya yang mendalam. Melalui platform Truth Social miliknya, Trump menegaskan kembali, "NATO TIDAK ADA SAAT KITA MEMBUTUHKAN MEREKA, DAN MEREKA TIDAK AKAN ADA JIKA KITA MEMBUTUHKAN MEREKA LAGI," seperti dilansir kantor berita AFP pada Kamis (9/4/2026).

Yang menarik, ia juga menambahkan, "INGAT GREENLAND, PULAU ES BESAR YANG DIKELOLA DENGAN BURUK ITU!!!" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Pernyataan ini sontak mengingatkan kembali pada ancaman Trump sebelumnya untuk mengakuisisi Greenland dari anggota NATO, Denmark. Isu tersebut sempat mengguncang aliansi transatlantik sebelum fokus beralih ke konflik Iran.

Pertemuan antara Trump dan Rutte, mantan perdana menteri Belanda yang dijuluki "pembisik Trump" karena keahliannya dalam menghadapi pemimpin AS yang tak terduga, berlangsung secara tertutup di Sayap Barat Gedung Putih. Rutte kemudian menggambarkan diskusi itu sebagai "sangat jujur dan terbuka" kepada CNN dalam sebuah wawancara televisi. Namun, ketika ditanya berulang kali apakah Trump mengisyaratkan penarikan AS dari NATO, Rutte memilih untuk tidak menjawab secara langsung.

Sebelumnya, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt telah mengonfirmasi kepada wartawan menjelang pertemuan itu, bahwa kemungkinan keluarnya AS dari NATO adalah "sesuatu yang telah dibahas presiden, dan saya pikir itu adalah sesuatu yang akan dibahas presiden dalam beberapa jam lagi dengan Sekretaris Jenderal Rutte."

Trump sendiri telah berulang kali melabeli NATO sebagai "macan kertas" karena menolak memimpin upaya pembukaan Selat Hormuz, serta karena membatasi pasukan AS untuk menggunakan pangkalan di wilayah mereka. Ia bahkan tak segan menyerang pemimpin negara NATO secara personal, seperti mencela Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sebagai "bukan Winston Churchill" dan mengejek kapal induk Inggris sebagai "mainan."

Ketegangan yang terus memuncak ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan luar negeri AS dan stabilitas aliansi pertahanan global di bawah kepemimpinan Trump.