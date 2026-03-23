Trump Bikin PM Inggris Gentar

Internationalmedia.co.id – News – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat heboh jagat maya. Ia membagikan sebuah video di platform media sosial Truth Social miliknya yang menampilkan sketsa komedi televisi. Video tersebut secara satir menunjukkan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam kondisi ketakutan dan berusaha keras menghindari panggilan telepon dari pemimpin AS tersebut. Dilansir dari AFP pada Senin (23/3/2026), unggahan ini menjadi sorotan di tengah hubungan yang memanas antara kedua tokoh.

Sketsa komedi itu, yang pertama kali tayang di televisi Inggris dalam acara "Saturday Night Live" (adaptasi dari program AS yang populer), menggambarkan Starmer yang diperankan oleh George Fouracres. Dalam adegan tersebut, Starmer terlihat panik di dalam 10 Downing Street hanya karena prospek panggilan telepon dari Trump. Ia bahkan bertanya kepada wakil perdana menterinya, David Lammy (yang juga diperankan), "Bagaimana jika Donald membentak saya?"

Ketika telepon diangkat oleh Trump, Starmer dengan cepat menutupnya, lalu bertanya mengapa begitu sulit untuk berbicara dengan "Presiden yang menakutkan, menakutkan, dan luar biasa itu." Lammy palsu kemudian menyarankan, "Tuan, jujurlah saja dan katakan padanya bahwa kita tidak dapat mengirim kapal lagi ke Selat Hormuz," merujuk pada jalur pelayaran vital yang terblokir oleh Iran sejak konflik AS-Israel memicu perang Timur Tengah. Starmer membalas, "Aku hanya ingin membuatnya senang, Lammy. Kau tidak memahaminya seperti aku—aku bisa mengubahnya." Trump sendiri tidak menambahkan komentar apa pun di samping video yang ia bagikan.

Unggahan video ini bukan kali pertama Trump menyuarakan kekecewaannya terhadap Starmer. Pemimpin AS itu telah berulang kali mengecam Starmer sejak awal perang di Timur Tengah, menuduhnya tidak cukup mendukung Amerika Serikat. "Ini bukan Winston Churchill yang kita hadapi," kata Trump awal bulan ini, setelah Starmer awalnya menolak mengizinkan pesawat tempur AS menggunakan pangkalan di Inggris untuk menyerang Iran.

Trump juga menyatakan kekecewaannya secara langsung. "Aku kecewa dengan Keir," ujarnya, seraya mengecam apa yang disebutnya sebagai "kesalahan besar" Starmer. Ia menambahkan, "Aku menyukainya, kupikir dia orang yang baik, tapi aku kecewa." Repost video ini tampaknya menjadi cara lain bagi Trump untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan dan sikap Perdana Menteri Inggris tersebut.