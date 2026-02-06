Trump Bikin Panas Perjanjian Nuklir

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang panggung diplomasi global dengan seruan mendesak untuk perjanjian nuklir baru bersama Rusia. Langkah ini menyusul berakhirnya New START, pakta pembatasan senjata nuklir yang telah lama menjadi pilar stabilitas, dan memicu kekhawatiran serius akan potensi perlombaan senjata global yang tak terkendali.

Trump, yang sebelumnya cenderung bungkam mengenai perpanjangan perjanjian New START, kini secara terang-terangan mengkritik pakta tersebut. Melalui platform Truth Social miliknya, ia menyebut perjanjian yang diteken oleh pendahulunya Barack Obama dan diperpanjang oleh Joe Biden itu "dinegosiasikan dengan buruk" dan "dilanggar secara terang-terangan." "Kita harus meminta para ahli nuklir kita untuk mengerjakan perjanjian baru yang lebih baik dan modern yang dapat bertahan lama di masa depan," tulis Trump, menegaskan visinya untuk kesepakatan yang lebih relevan.

Dilansir dari AFP pada Jumat (6/2/2026), berakhirnya New START menandai berakhirnya era perjanjian pembatasan senjata nuklir antara dua kekuatan terbesar dunia yang telah berlangsung puluhan tahun sejak Perang Dingin. Selama masa pemerintahannya, Trump berulang kali mendorong agar Tiongkok, yang arsenal nuklirnya terus berkembang namun masih jauh di bawah AS dan Rusia, turut serta dalam perjanjian baru. Namun, Beijing secara konsisten menolak tekanan tersebut.

Kekhawatiran semakin memuncak setelah juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi bahwa tidak ada kesepakatan antara Washington dan Moskow untuk tetap mematuhi ketentuan New START yang telah berakhir sembari negosiasi kesepakatan baru berlangsung. Rusia sendiri telah menyatakan pada Rabu (4/2) bahwa mereka tidak lagi merasa terikat pada jumlah hulu ledak nuklir sejak berakhirnya pakta tersebut, bahkan menolak inspeksi di bawah New START di tengah memburuknya hubungan dengan pemerintahan Biden.

Meskipun demikian, Trump menunjukkan antusiasme untuk menghidupkan kembali diplomasi dengan Rusia. Ia bahkan mengundang Presiden Vladimir Putin ke Alaska pada Agustus lalu. Amerika Serikat juga mengumumkan pada Kamis (6/2) bahwa mereka telah melanjutkan dialog militer dengan Rusia, menyusul pembicaraan trilateral di Abu Dhabi yang membahas konflik di Ukraina. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga jalur komunikasi terbuka di tengah ketegangan yang meningkat, meskipun masa depan perjanjian nuklir global masih diselimuti ketidakpastian.