Tragedi Sekolah Iran Picu Sumpah Balas Dendam

Sebuah gelombang kemarahan melanda Iran menyusul serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, menargetkan sebuah sekolah dan menewaskan ratusan anak-anak. Internationalmedia.co.id – News – Ketua parlemen Iran, Mohammad-Baqer Ghalibaf, bersumpah akan membalas setiap tetes darah tak berdosa hingga "napas terakhir" bangsa itu, menegaskan komitmen untuk mencari keadilan bagi para korban.

Dalam pesan yang disampaikan menyusul serangan tragis di sebuah sekolah di Iran selatan, Ghalibaf menyuarakan duka mendalam. Melalui platform media sosial X, ia mengutip ungkapan pilu seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam tragedi tersebut. Legislator terkemuka ini menegaskan dukungan penuh kepada keluarga korban, menekankan bahwa rakyat Iran tidak akan pernah berhenti sebelum darah anak-anak mereka yang tak berdosa terbalaskan. "Kami adalah pembalas darah anak-anak Iran yang tidak bersalah dan tertindas hingga napas terakhir kami," tulisnya, seperti dikutip oleh media Iran, Press TV.

Pernyataan Ghalibaf ini muncul di tengah suasana berkabung nasional menyusul serangan brutal pada Sabtu lalu. Serangan tersebut menghantam Sekolah Shajareh Tayyebeh di kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran selatan, mengakibatkan kematian tragis 165 anak-anak dan melukai hampir 100 lainnya. Insiden ini telah memicu gelombang kesedihan dan kemarahan di seluruh negeri.

Pada Selasa pagi waktu setempat, ribuan warga Minab turun ke jalan, memadati kota dalam prosesi pemakaman yang mengharukan. Para pelayat, banyak di antaranya mengusung peti mati berukuran kecil dan foto-foto korban, menyuarakan kesedihan mendalam atas kehilangan tak terhingga ini.

Bangunan dua lantai yang menjadi sasaran serangan maut tersebut diketahui menampung sekolah putra dan putri, yang kini tinggal puing-puing. Pemandangan asap tebal mengepul dari reruntuhan menjadi saksi bisu kehancuran masif, sementara tim darurat terus berjuang mencari korban selamat di bawah tumpukan material bangunan.

Skala tragedi ini telah memicu gelombang kecaman luas dari berbagai pejabat Iran. Jaksa Minab secara tegas menyebut serangan tersebut sebagai tindakan "kriminal" dan "biadab", seraya menambahkan bahwa korban tewas tidak hanya terbatas pada anak-anak, melainkan juga mencakup staf pengajar dan beberapa orang tua yang berada di lokasi.