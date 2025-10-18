Tragedi Maut di Brasil Bus Terbalik Belasan Nyawa Melayang

Internationalmedia.co.id – Kecelakaan maut merenggut nyawa belasan orang di timur laut Brasil. Sebuah bus yang membawa 30 penumpang mengalami kecelakaan tragis setelah sopir diduga kehilangan kendali dan menabrak tanggul hingga terbalik.

Peristiwa nahas ini terjadi pada Jumat (18/10) malam waktu setempat di negara bagian Pernambuco. Menurut laporan kepolisian, bus tersebut sempat menabrak bebatuan di pinggir jalan sebelum akhirnya oleng dan menabrak tanggul dengan keras. Akibatnya, bus terbalik dan menyebabkan sejumlah penumpang terlempar keluar.

Sebelas perempuan dan empat laki-laki dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, jumlah korban luka-luka belum diketahui secara pasti.

Sopir bus dilaporkan selamat dengan luka ringan. Hasil tes menunjukkan bahwa sopir tidak dalam pengaruh alkohol saat kejadian. Meski demikian, pihak kepolisian tetap menahan sopir untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan ini.

Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tragis ini.