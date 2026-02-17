Tragedi Lima Jiwa di Kuantan Terungkap

Sebuah tragedi mengerikan mengguncang Kuantan, Malaysia, setelah lima anggota keluarga ditemukan tak bernyawa di kediaman mereka. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa penyelidikan awal kepolisian mengarah pada kesimpulan mengejutkan: insiden ini adalah kasus pembunuhan yang diakhiri dengan bunuh diri oleh salah satu anggota keluarga.

Insiden tragis ini terjadi di sebuah rumah teras satu lantai di Lorong Cerating Damai, Kuantan. Kepala Kepolisian Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman, mengonfirmasi bahwa para korban terdiri dari sepasang suami istri berusia 32 dan 28 tahun, dua putri mereka yang masih balita, berusia 3 dan 4 tahun, serta sang nenek berusia 55 tahun. Jenazah pasangan suami istri dan kedua anak mereka ditemukan di salah satu kamar tidur, sementara jasad sang nenek tergeletak di area dapur.

Berdasarkan hasil investigasi awal yang mendalam, pihak berwenang menduga kuat bahwa pria berusia 32 tahun, yang juga ditemukan tewas di lokasi, adalah dalang di balik pembantaian keji ini. Diduga, ia menyerang istri, ibu, dan kedua anaknya menggunakan senjata tajam, sebelum kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa korban dilaporkan mengalami luka-luka yang terlihat jelas.

Kengerian ini pertama kali terungkap oleh adik laki-laki tersangka yang baru berusia 15 tahun. Remaja tersebut, yang berada di rumah saat kejadian, segera mencari bantuan setelah menemukan kondisi mengerikan itu. Informasi tambahan dari kepolisian menyebutkan bahwa pria yang diduga pelaku ini baru kembali ke rumah keluarganya sekitar sebulan sebelumnya, setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di Selangor. Ia diketahui baru memulai pekerjaan baru di Kuantan seminggu sebelum insiden tragis ini terjadi.

Datuk Seri Yahaya Othman menambahkan bahwa penyelidikan atas kasus ini masih terus berlangsung secara intensif. Motif pasti di balik tindakan brutal ini belum dapat dipastikan oleh pihak berwenang. Tim forensik juga masih bekerja keras di lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti krusial yang dapat mengungkap lebih banyak detail mengenai tragedi yang menggemparkan ini.