Tragedi Laut Lepas Iran Bersumpah Balas Dendam

Teheran bergemuruh dengan sumpah pembalasan setelah insiden tragis yang menimpa kapal perang mereka. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Militer Iran menuduh Amerika Serikat bertanggung jawab atas penenggelaman kapal perang IRIS Dena, sebuah serangan yang mereka sebut "pengecut" dan mengancam akan dibalas dengan tegas.

Insiden mematikan ini terjadi di perairan internasional Samudra Hindia, tepatnya di lepas pantai Sri Lanka, pada Rabu (4/3) waktu setempat. Kapal perang IRIS Dena dilaporkan dihantam torpedo dari kapal selam AS, menewaskan sedikitnya 87 awak kapal. Selain itu, 61 awak lainnya masih dinyatakan hilang, sementara 32 berhasil diselamatkan oleh Angkatan Laut Sri Lanka.

Juru bicara Angkatan Laut Sri Lanka, Buddhika Sampath, mengonfirmasi bahwa sinyal darurat diterima saat fajar. Namun, upaya penyelamatan menjadi sia-sia karena kapal telah tenggelam sepenuhnya dalam waktu kurang dari satu jam setelah sinyal, hanya menyisakan bercak minyak di permukaan laut sebagai saksi bisu tragedi tersebut. Jenazah para korban juga telah dievakuasi oleh pihak Sri Lanka.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh media lokal Iran, Press TV, pada Jumat (6/3/2026), militer Iran mengecam keras insiden tersebut. Mereka menegaskan bahwa IRIS Dena sedang dalam misi pelatihan dan diserang di perairan yang berjarak hampir 3.200 kilometer dari Iran. Lebih memilukan lagi, kapal itu membawa kadet muda yang baru saja berpartisipasi dalam latihan maritim multinasional "Milan 2026" di India, sebuah latihan yang berfokus pada perdamaian, dan sedang dalam perjalanan pulang.

Militer Iran menyoroti bahwa serangan AS dilakukan tanpa peringatan, jauh dari zona perang aktif, dan secara terang-terangan melanggar norma maritim internasional serta hukum humaniter. "Tindakan pengecut terhadap kapal perusak Dena, ribuan mil dari medan konflik, yang merenggut nyawa para taruna muda yang baru kembali dari misi perdamaian Milan 2026, membuktikan bahwa kesombongan global tidak mengindahkan aturan internasional apa pun," demikian bunyi kecaman dari Teheran.

Pernyataan tersebut lebih lanjut menekankan bahwa insiden ini sekali lagi menunjukkan pengabaian AS terhadap regulasi internasional yang mengatur perilaku di laut dan konflik bersenjata. Iran memperingatkan bahwa gugurnya para kadet muda ini tidak akan sia-sia, melainkan akan "menguatkan tekad bangsa Iran dan para pejuang Islam untuk membalas dendam atas darah suci rekan-rekan mereka."

Insiden ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan di kawasan, dengan Teheran kini berada di ambang keputusan strategis terkait respons mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai agresi tak beralasan di perairan internasional. Dunia menanti langkah selanjutnya dari Iran.