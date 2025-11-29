Tragedi dan Cinta di Tengah Kabar Dunia Terkini, Apa yang Terjadi?

Internationalmedia.co.id – Dunia diguncang oleh berbagai peristiwa tragis dan mengharukan. Mulai dari kebakaran dahsyat di Hong Kong yang menelan ratusan korban jiwa, hingga banjir bandang di Sri Lanka yang memaksa pengerahan tentara untuk menyelamatkan warga. Di tengah duka, ada pula kabar bahagia dari Australia, di mana sang perdana menteri mengikat janji suci pernikahan. Berikut rangkuman berita internasional yang menjadi sorotan hari ini:

Hong Kong Berkabung, Kisah Pilu ART Indonesia Terjebak dalam Kobaran Api

Hong Kong dilanda duka mendalam setelah kebakaran hebat melanda sebuah apartemen, merenggut nyawa 128 orang. Seorang Asisten Rumah Tangga (ART) asal Indonesia bernama Fita, menceritakan detik-detik mencekam saat terjebak di tengah kobaran api. Di tengah kepanikan dan suara sirene, Fita berusaha memperingatkan majikannya tentang bahaya kebakaran. Namun, peringatannya sempat diabaikan hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Kisah Fita menjadi salah satu potret pilu dari tragedi yang mengguncang Hong Kong.

Sri Lanka Lumpuh, Tentara Dikerahkan Selamatkan Korban Banjir Bandang

Banjir bandang melanda Sri Lanka, menyebabkan sedikitnya 123 orang tewas dan ratusan lainnya terdampar. Pemerintah Sri Lanka telah mengerahkan tentara untuk membantu proses evakuasi dan penyelamatan warga yang terjebak banjir. Pusat Penanggulangan Bencana (DMC) melaporkan bahwa jumlah korban tewas terus bertambah seiring dengan penemuan jenazah di wilayah yang terdampak paling parah, terutama di daerah yang dilanda tanah longsor.

Hizbullah Bersumpah Balas Dendam, Ketegangan dengan Israel Meningkat?

Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah pemimpin Hizbullah menyatakan kelompoknya berhak membalas kematian komandan militernya yang tewas dalam serangan Israel di Beirut. Naim Qassem menyebut pembunuhan tersebut sebagai "agresi terang-terangan" dan menegaskan bahwa Hizbullah akan menentukan sendiri waktu dan cara untuk membalasnya. Pernyataan ini meningkatkan kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel.

Australia Berbahagia, PM Anthony Albanese Menikah di Tengah Masa Jabatan

Di tengah berbagai kabar duka dan ketegangan, ada kabar bahagia dari Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese resmi menikahi kekasihnya, Jodie Haydon, dalam sebuah upacara tertutup di Canberra. Albanese menjadi pemimpin pertama Australia yang menikah saat masih menjabat. Pernikahan ini disambut dengan sukacita oleh masyarakat Australia, yang turut berbahagia atas kebahagiaan sang perdana menteri.