Tragedi Cincinnati Balkon Apartemen Ambruk Saat Pesta, Belasan Mahasiswa Terluka!

Internationalmedia.co.id – Sebuah balkon di lantai tiga sebuah gedung apartemen dekat Universitas Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat, tiba-tiba ambruk pada Jumat (17/10) malam waktu setempat. Insiden nahas ini mengakibatkan sepuluh orang terluka dan harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif.

Menurut Kepala Departemen Kepolisian Cincinnati, Stephen Bower, satu korban dilaporkan dalam kondisi kritis, sementara lima lainnya mengalami luka serius. Empat korban lainnya menderita luka ringan. Bower menjelaskan bahwa gedung tersebut merupakan tempat tinggal bagi banyak mahasiswa.

"Mereka baru saja menyelesaikan ujian besar hari ini dan sedang merayakannya," ujar Bower, seperti dikutip dari laporan The Associated Press, Sabtu (18/10/2025). Diduga, balkon tersebut ambruk saat sejumlah mahasiswa tengah berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan ujian.

Kepala pemadam kebakaran Cincinnati, Frank McKinley, menyatakan bahwa pihak berwenang sedang melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya balkon tersebut. Jumlah pasti orang yang berada di balkon saat kejadian masih belum diketahui.

Foto dan video yang beredar di media sosial menunjukkan kondisi balkon yang hancur berantakan. Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian tampak sibuk melakukan evakuasi dan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Kasus ini masih dalam penanganan pihak berwajib.