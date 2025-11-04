Tragedi Berdarah di Tepi Barat, Dua Nyawa Melayang!

Internationalmedia.co.id – Kabar duka kembali menyelimuti Tepi Barat, Palestina. Dua pemuda Palestina dilaporkan tewas dalam insiden terpisah yang melibatkan tentara dan pemukim Israel. Peristiwa tragis ini menambah daftar panjang korban jiwa di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.

Seorang pemuda berusia 19 tahun, Ahmed Rubhi al-Atrash, meregang nyawa setelah ditembak dari jarak dekat oleh seorang pemukim ilegal Israel di dekat Hebron. Menurut laporan kantor berita WAF, insiden terjadi di gerbang masuk utara area Hebron pada Senin (3/11) dini hari. Saksi mata mengungkapkan bahwa pasukan Israel yang berada di lokasi kejadian menghalangi paramedis Bulan Sabit Merah Palestina untuk memberikan pertolongan kepada Al-Atrash yang tergeletak bersimbah darah. Motif penembakan oleh pemukim Israel ini masih belum diketahui.

Di tempat lain, Jamid Atef Hannani, seorang pemuda berusia 17 tahun, tewas akibat luka parah yang dideritanya saat tentara Israel melakukan penyerbuan militer ke kota Beit Furik, sebelah timur Nablus. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa Hannani terkena tembakan di bagian dada dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pemerintah Rafidia, namun nyawanya tidak tertolong. Bulan Sabit Merah Palestina mengonfirmasi bahwa Hannani ditembak dengan peluru tajam.

Serangan Israel di Tepi Barat semakin intensif sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023. Data dari otoritas Palestina menunjukkan bahwa lebih dari 1.063 warga Palestina telah kehilangan nyawa dan sekitar 10.300 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang dilakukan oleh tentara atau pemukim Israel di Tepi Barat.

Situasi ini semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Pada Juli lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan penting yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal. ICJ juga menyerukan evakuasi semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Internationalmedia.co.id terus memantau perkembangan situasi terkini di Tepi Barat dan akan memberikan informasi terbaru seputar konflik yang sedang berlangsung.