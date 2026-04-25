Timur Tengah Memanas Tiga Kapal Induk AS Unjuk Gigi

Internationalmedia.co.id – News – Washington DC – Sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir kini terhampar di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tiga kapal induk raksasa milik AS beroperasi secara bersamaan di wilayah tersebut. Pengerahan kekuatan maritim yang masif ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran, menambah lapisan ketegangan di kawasan yang sudah bergejolak.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tiga kapal induk beroperasi di Timur Tengah secara bersamaan," demikian pernyataan CENTCOM melalui platform media sosial X, seperti dikutip Al Arabiya pada Sabtu (25/4/2026). Pernyataan tersebut menekankan skala operasi ini yang mengawasi seluruh aktivitas militer AS di Timur Tengah.

Tiga kapal induk yang dimaksud adalah USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78), dan USS George H.W. Bush (CVN 77). Bersama dengan sayap udara masing-masing, armada ini membawa lebih dari 200 pesawat tempur dan didukung oleh sekitar 15.000 pelaut serta Marinir. Ini merupakan demonstrasi kekuatan militer yang signifikan dan tak terelakkan menarik perhatian dunia.

Kedatangan USS George H.W. Bush menjadi pelengkap trio ini. Kapal induk kelas Nimitz tersebut, yang bertolak dari Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia, pada akhir Maret, dilaporkan CENTCOM telah berlayar di Samudra Hindia pada 23 April. Fotonya yang menampilkan dek penuh jet tempur telah dibagikan oleh CENTCOM, menandai kehadirannya di area tanggung jawab Komando Pusat AS setelah mengarungi Tanjung Harapan.

USS George H.W. Bush bergabung dengan USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford yang sebelumnya sudah berada di kawasan tersebut. Pengerahan ini berlangsung di tengah jeda serangan udara AS dan Israel terhadap Iran yang dimulai sejak akhir Februari, kini dihentikan sementara oleh gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April.

Kehadiran armada besar ini juga diinterpretasikan sebagai upaya AS untuk mempertahankan dominasi angkatan lautnya di tengah kebuntuan perundingan damai dengan Iran. Sebelumnya, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan rudal dan drone terhadap target-target di Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

USS Abraham Lincoln saat ini beroperasi di Laut Arab, menjadi basis utama sebagian besar serangan AS terhadap Iran sebelum gencatan senjata. Sementara itu, USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, sempat berlayar ke Kroasia untuk perbaikan setelah insiden kebakaran di ruang laundry pada 12 Maret. Kini, Ford telah kembali beroperasi dan ditempatkan di Laut Merah.

Pengerahan tiga kapal induk secara simultan ini mengirimkan pesan yang jelas mengenai komitmen dan kapabilitas militer AS di salah satu wilayah paling strategis dan bergejolak di dunia, sekaligus menjadi penanda ketegangan yang masih membayangi stabilitas kawasan.