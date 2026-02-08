Thailand di Persimpangan Jalan

Internationalmedia.co.id – News – Thailand kembali menggelar pemilihan umum pada Minggu (8/2/2026), sebuah momen krusial yang akan menentukan arah negara setelah periode pergolakan politik. Pemilu kali ini mempertemukan dua kutub ideologi: kubu reformis yang menjanjikan perubahan radikal dan kubu konservatif yang saat ini memegang kendali pemerintahan, berupaya mempertahankan status quo.

Pemilu ini datang setelah Thailand menyaksikan tiga pergantian perdana menteri hanya dalam dua tahun terakhir, menandai ketidakstabilan politik yang signifikan. Warga Thailand berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara, di mana jajak pendapat menunjukkan keunggulan bagi partai-partai progresif. Namun, Perdana Menteri petahana dari blok konservatif, Anutin Charnvirakul, diperkirakan akan tetap berkuasa, memperpanjang kebuntuan politik yang telah lama melanda negeri Gajah Putih.

Kecemasan akan masa depan terasa di antara para pemilih. Yuernyong Loonboot (64), seorang warga, mengungkapkan harapannya akan pemimpin yang kuat untuk menjaga kedaulatan Thailand. "Kita membutuhkan pemimpin yang kuat yang dapat melindungi kedaulatan kita. Tinggal di sini, konflik perbatasan membuat saya cemas. Perang bukanlah sesuatu yang pernah kami pikirkan sebelumnya," ujarnya, menyoroti kekhawatiran akan sengketa perbatasan dengan Kamboja.

Pemerintahan baru akan dihadapkan pada serangkaian tantangan berat. Pertumbuhan ekonomi yang lesu, sektor pariwisata yang belum sepenuhnya pulih ke tingkat pra-pandemi COVID-19, serta maraknya jaringan penipuan siber transnasional yang beroperasi dari negara-negara tetangga, menjadi agenda utama yang harus segera ditangani.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, yang partainya, Bhumjaithai, menempati peringkat kedua dalam jajak pendapat, tetap optimistis. Setelah memberikan suaranya di Buriram, ia menyatakan, "Kami telah melakukan semua yang kami bisa, tetapi kami tidak dapat memaksa hati publik. Semoga mereka akan mempercayai kami."

Di sisi lain, Partai Rakyat yang progresif memimpin jajak pendapat menjelang pemilu. Namun, bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Pada pemilu sebelumnya tiga tahun lalu, partai pendahulu mereka, Move Forward, memenangkan kursi terbanyak tetapi kandidatnya diblokir dari jabatan perdana menteri dan partai tersebut kemudian dibubarkan.

Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, setelah memberikan suaranya di Bangkok, menyatakan harapannya untuk "mendapatkan mandat dari rakyat." Ia menambahkan, "Kami berjanji kepada rakyat bahwa kami akan membentuk pemerintahan rakyat untuk membawa kebijakan yang bermanfaat bagi semua, bukan hanya segelintir orang di negara ini."

Dengan hasil pemilu yang akan segera diumumkan, Thailand berdiri di persimpangan jalan. Pertarungan antara keinginan untuk perubahan dan kekuatan yang ingin mempertahankan tradisi akan menentukan apakah negara ini dapat menemukan stabilitas yang dicari-cari atau justru kembali terjerembab dalam ketidakpastian politik.