Terkuak Rencana Rahasia Trump Redakan Konflik Iran

Washington DC – Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan telah menyampaikan tawaran gencatan senjata komprehensif 15 poin kepada Iran. Langkah ini, yang bertujuan mengakhiri konfrontasi militer yang telah berlangsung, disalurkan melalui Pakistan yang bertindak sebagai mediator. Kabar mengenai inisiatif diplomatik ini pertama kali dihembuskan oleh media terkemuka AS, New York Times, yang mengutip dua pejabat AS yang memiliki pemahaman mendalam tentang garis besar proposal Washington. Informasi ini juga didukung oleh laporan Reuters dan Associated Press pada Rabu (25/3/2026).

New York Times menyebutkan bahwa proposal gencatan senjata AS telah disampaikan kepada para pejabat Iran melalui Islamabad, yang sebelumnya telah menawarkan diri sebagai tuan rumah potensial untuk negosiasi ulang antara Washington dan Teheran. Meski detail spesifik dari ke-15 poin tersebut belum diungkapkan secara penuh kepada publik, laporan dari televisi Israel, Channel 12, yang mengutip tiga sumber, mengindikasikan bahwa AS mengupayakan gencatan senjata sementara selama satu bulan untuk memfasilitasi diskusi mengenai rencana tersebut.

Beberapa elemen kunci dari rencana AS, menurut laporan media Israel, mencakup tuntutan pembongkaran program nuklir Iran, penghentian dukungan terhadap kelompok proksi regional, dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang strategis.

Tawaran gencatan senjata ini muncul di tengah eskalasi konflik bersenjata antara AS dan Israel melawan Iran, yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu. Konflik ini dipicu oleh serangan gabungan skala besar Washington dan Tel Aviv terhadap Teheran, yang kemudian dibalas Iran dengan serangkaian serangan rudal dan drone terhadap target-target di Israel dan beberapa negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS.

Respons terhadap tawaran ini menunjukkan keragaman. Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, sejumlah pejabat Israel yang sebelumnya menganjurkan Trump untuk melanjutkan konfrontasi, dilaporkan merasa terkejut dengan inisiatif diplomatik AS ini, sebagaimana diungkapkan oleh Associated Press. Gedung Putih sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan-laporan media tersebut.

Menariknya, sebelum laporan ini mencuat, Trump pada Selasa (24/3) sempat mengklaim adanya kemajuan signifikan dalam upaya negosiasi untuk mengakhiri perang. Ia menegaskan bahwa AS tengah berdialog dengan "orang-orang yang tepat" di Iran dan bahwa Teheran "sangat ingin" mencapai kesepakatan. "Kami sedang dalam negosiasi saat ini," sebut Trump kepada wartawan di Gedung Putih. Namun, Iran secara konsisten membantah adanya negosiasi langsung yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat.

Dengan Pakistan yang telah menawarkan diri sebagai tuan rumah potensial untuk negosiasi ulang, tawaran gencatan senjata ini menandai perkembangan diplomatik yang krusial dalam upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah, meskipun masih ada perbedaan narasi antara Washington dan Teheran mengenai status dialog.